شاب يشعل النار داخل مطار في إيطاليا ويتسبب في ذعر كبير (شاهد)

شهد مطار مالبينسا إيطاليا، أمس الأربعاء، لحظات من الذعر والخوف، بعد أن أشعل شاب يبلغ من العمر 26 عاما من أصل مالي، النار داخل سلة مهملات بمبنى الركاب رقم 1، ما أدى إلى اندلاع حريق التهم عددا من المكاتب.

وبحسب تقارير محلية، فإن الشاب، المقيم بشكل قانوني في البلاد ودون سجل جنائي، كان قد أثار الفوضى قبل الحادث بقليل حين بدأ بشتم الموظفين في منطقة تسجيل الوصول، ثم أخرج مطرقة وحطم الشاشات الخاصة بعرض الرحلات القادمة والمغادرة.

وسرعان ما تدخلت قوات الأمن وتمكنت من إلقاء القبض عليه، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده. ولم تسجل أي إصابات في صفوف المسافرين أو العاملين، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية بالمطار.