العفو الدولية: إدارة ترامب تستهدف المهاجرين والطلاب بالذكاء الاصطناعي

اتّهمت منظمة العفو الدولية السلطات الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والمتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، في حين تتزايد الاحتجاجات ضد الحرب في قطاع غزة.

وقالت مسؤولة في بيان صادر عن المنظمة غير الحكومية نشر ليلة الخميس، إنه “من المقلق للغاية نشر الحكومة الأمريكية تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار برنامج ترحيل جماعي وقمع التعبير المؤيد لفلسطين“.

وأكدت إيريكا غيفارا-روساس، المديرة العامة للبحوث في المنظمة الدولية في البيان، أن اللجوء إلى هذه التقنيات “يؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان”.

🚨 At @Amnesty, we have carried out an extensive investigation and found that Israeli authorities are committing genocide against Palestinians in the occupied #Gaza Strip. Read full report: https://t.co/4dE1dg3BZ0#EndGazaGenocide pic.twitter.com/uQvWxD3bXR — Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) December 5, 2024

انتهاكات حقوق الإنسان

وأشارت المنظمة خصوصا إلى الأدوات الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركتا “بالانتير” و”بايبل ستريت” المتخصصتان في تحليل البيانات على نطاق واسع في الوقت الفعلي، اللتان لديهما عقود مع الحكومة الأمريكية، وخاصة في قطاعَي الدفاع والاستخبارات.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن برنامجيهما “بايبل إكس” (Babel X) و”إيميغريشن أو إس” (Immigration OS) لديهما قدرات مؤتمتة تمكن من المتابعة والمراقبة والتقييم بشكل جماعي ومستمر.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه التقنيات تستخدم لاستهداف الطلاب الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء على نطاق غير مسبوق.

وقالت إيريكا غيفارا-روساس إن ذلك “يترجم بتوقيفات غير قانونية وعمليات ترحيل جماعي، مما ينشئ مناخا من الخوف لدى المهاجرين والطلاب الدوليين في المدارس والجامعات”.

Israel is carrying out a deliberate campaign of starvation in the occupied Gaza Strip, systematically destroying the health, well-being and social fabric of Palestinian life. Read more 👇 https://t.co/AXZsOKoAFg — Amnesty International (@amnesty) August 18, 2025

حملة ترامب ضد الجامعات

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، شن دونالد ترامب حملة واسعة ضد جامعات متهما إياها بالسماح لحركات داعمة للفلسطينيين بالازدهار في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يقول إنه مواز لمعاداة السامية.

وخفّضت إدارة ترامب، منحا مخصصة للبحوث للعديد من المؤسسات التعليمية، وأوقفت متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وهددت بترحيلهم، ودعت إلى عدم قبول الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وأمرت بتعليق مراجعة تأشيراتهم من أجل التدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

مخاوف الطلاب من التفاعل مع القضايا

وقال طلاب أجانب، إنهم مترددون في القدوم للدراسة في الولايات المتحدة، معربين عن خوفهم من التفاعل مع منشورات مؤيدة لفلسطين أو مناهضة لترامب على المنصات.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن برنامج “بايبل إكس” سيسمح بفضل الذكاء الاصطناعي بمسح مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة بحثا عن محتوى مرتبط بما يسمى “الإرهاب”.

وأكدت أن “التقنيات المحتمل استخدامها لاستنتاج نيّات الأفراد تنطوي على هامش خطأ كبير، وغالبا ما تكون تمييزية ومتحيزة وقد تؤدي إلى تشويه المحتوى المؤيد للفلسطينيين وتقديمه على أنه معاد للسامية”.