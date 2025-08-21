مؤسسة القدس الدولية: الاحتلال قطع شوطا خطيرا لتحويل المسجد الأقصى إلى “معبد يهودي”

حذرت مؤسسة القدس الدولية من خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى منذ مطلع عام 2025، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي قطع شوطا بعيدا في تحويله إلى “معبد يهودي” من خلال تكثيف الطقوس والشعائر التلمودية داخله.

وقال هشام يعقوب، رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بالعاصمة اللبنانية بيروت لإطلاق التقرير السنوي بعنوان “من الأقصى إلى غزة.. جرائم صهيونية مستمرة”، إن المستوطنين أدوا طقوسا غير مسبوقة في باحات الأقصى، بينها حفلات رقص وغناء ورفع أعلام الاحتلال وترديد نشيده، إضافة إلى إدخال أدوات طقوسية يهودية مثل نسخ التوراة، وكتب الصلوات.

تقديم القرابين الحيوانية داخل الأقصى

وأضاف أن منظمات المعبد دفعت باتجاه تقديم القرابين الحيوانية داخل الأقصى، إذ نجح المستوطنون في إدخال ماعز حي خلال اقتحام عيد الفصح العبري الثاني في 12 مايو/أيار الماضي، ثم إدخال قربان مذبوح في وقت لاحق خلال عيد الأسابيع “شفوعوت”.

وأشار إلى أن مستوطنات نفذن طقوسا مرتبطة بهذا العيد قرب قبة الصخرة، بينها نثر خبز مغموس بالخمر وسكب الماء على الأرجل.

مؤسسة القدس الدولية توثق عدوان الاحتلال المفتوح على المسجد الأقصى منذ بداية عام 2025

مسار تهويدي خطير

وأكد يعقوب أن هذه التطورات تكشف عن مسار تهويدي خطير، محذرا من أن المسجد الأقصى أصبح يُعامل كـ”مكان مشترك” بين المسلمين واليهود، مع ترجيح كفة الهوية اليهودية المصطنعة على حساب الهوية الإسلامية الأصيلة، في ظل تقصير عربي وإسلامي واضح.

وختم بالقول إن استمرار هذا المسار يهدد مستقبل الأقصى وقد يحوّل المسلمين إلى مجرد “زوار” في أقدس مقدساتهم.