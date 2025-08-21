مدير مستشفى المعمداني يحذر من “كارثة صحية وإنسانية كبيرة” (فيديو)

أكد الدكتور فضل نعيم مدير مستشفى المعمداني في غزة أن إخلاء مستشفيات شمال غزة “سيكون بمثابة كارثة صحية وإنسانية كبيرة”.

وقال نعيم، في مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم الخميس، أن الوضع في مستشفيات شمال قطاع غزة، والقطاع الصحي عموما، “كارثي بل وأكثر من كارثي”، موضحا أن “المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى، وغير قادرة على تقديم العلاج للمزيد من المصابين”.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ألف سرير في شمال قطاع غزة تقوم بخدمة المرضى والجرحى، وأكثر من 100 سرير للعناية المركزة، مؤكدا أنه “لا يمكن إخلاء كل هؤلاء المرضى بقرار لحظي”.

ومن ثم، “يعني تنفيذ قرار إخلاء مسشفيات شمال قطاع غزة التحضير بشكل واضح لكارثة إنسانية قد تنهي حياة أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين”، وفق ما قاله نعيم.

وشدد نعيم على أن “الحق في العلاج كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية، ولا يمكن حرمان المرضى والمصابين في غزة من هذا الحق”.

احتمال استهداف المستشفى مباشرة

ومضى نعيم قائلا “نخشى من استهداف الاحتلال للمستشفيات بشكل مباشر لكننا سنبقى بأماكن عملنا حتى اللحظة الأخيرة”.

وأوضح أن العاملين في المستشفى ناقشوا ما الذي يمكن القيام به في حال استهداف الاحتلال له، قائلا “كان قرارنا جميعا هو أن نبقى ونواصل خدمة مرضانا وجرحانا إلا إذا أجبرنا الاحتلال على الخروج بالقوة”.

نقص شديد في الأدوات والادوية

وذكر نعيم أنه “لا يوجد في مستشفى المعمداني سرير واحد لمريض جديد”، بحيث “نضطر لأن نعالج الجرحى في ممرات المستشفى وساحاتها، علاوة على نقص شديد في المعدات الجراحية والأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات ومواد التعقيم”.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية “جزء من الشعب الفلسطيني المرهق، وهذا كل تسبب في حالة إرهاق عام يظهر في وجوه كل أهل غزة بما فيهم العاملني في القطاع الطبي”.

وأوضح أن المستشفى يستقبل يوميا 400 إصابة ومريض، ويجري 40 عملية جراحية في اليوم الواحد، وكل هذا يمثل ضغطا كبيرا على المستشفى وطواقمه.

نداء إلى الأمم المتحدة

ووجه نعيم نداء الى الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية وأحرار العالم بضرورة “الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على علاجه وتأمين مؤسساته الطبية”.

وردا على سؤال عن ما الذي سيحدث لو خرج مستشفى المعمداني من الخدمة، قال نعيم إن “هذا سيعني أن المصابين لن يتلقوا علاجهم، كما يتم حاليا، وسيجبرون على التوجه لغرب المدينة على مسافة بعيدة، وسيفقد الكثيرون حياتهم في الطريق”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 62 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 156 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ومجاعة واسعة أودت بحياة الكثير الأطفال.