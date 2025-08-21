من المستطيل الأخضر إلى ساحة قتال.. مباراة في الأرجنتين تنتهي بمجزرة (شاهد)

شهدت مدينة أفيلانيدا الأرجنتينية كارثة دامية خلال مباراة في بطولة كوبا سودا أمريكانا جمعت بين فريقي إنديبندينتي الأرجنتيني ويونيفرسيداد التشيلي، حيث تحولت المواجهة من منافسة كروية إلى ساحة قتال بين الجماهير.

المباراة التي استمرت 45 دقيقة فقط انتهت بفوضى عارمة، بعدما بدأ مشجعو الفريق التشيلي برشق الحجارة على جماهير أصحاب الأرض، ما أشعل اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 3 مشجعين وإصابة العشرات، وسط عجز أمني واضح عن احتواء الموقف.

من المستطيل الأخضر إلى ساحة قتال.. مباراة في #الأرجنتين تخرج عن السيطرة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/7Pb07o4OHE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2025

صدمة في الأوساط الرياضية

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في الأوساط الرياضية حول العالم، ما دفع اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية إلى تعليق النتيجة دون تحديد موعد جديد لاستكمال المباراة.

من جانبه، ندد الرئيس التشيلي غابرييل بوريك بالأحداث الدموية، مؤكداً أن “أولويتنا كحكومة الآن هي فهم حالة مواطنينا الذين تعرضوا للاعتداء وضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية لهم”، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الذي أدى إلى هذه المأساة.