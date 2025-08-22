التين الشوكي.. ارتفاع الأسعار يخنق فاكهة المصريين المفضلة في الصيف (فيديو)

ارتفعت أسعار التين الشوكي بشكل ملحوظ في مصر، ما أثر بشكل مباشر في الإقبال على الفاكهة الصيفية، رغم كونها من الفواكه الموسمية المفضلة لدى المصريين.

وقال البائع المتجول، عادل عامر، إن زيادة الأسعار انعكست على حجم المبيعات اليومية “كنت أبيع 7 أطباق من التين، أما اليوم بالكاد أبيع 4 أو 5”.

تكاليف الإنتاج

وأعزى صاحب مزرعة في محافظة القليوبية شمال القاهرة، محمود أبو فرج، سبب انخفاض الإقبال إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والإمدادات وأجور العمالة.

وأضاف “التين الشوكي معروف بأنه فاكهة رخيصة وفي متناول الجميع، لكن هذا الارتفاع في تكاليف الإنتاج غير مسبوق”.

أما المشتري بدر محمد، فبيّن الفرق في الأسعار بين العام الماضي والحالي “كنا نشتري الطبق بعشرين جنيها (0.4 دولار)، أما اليوم فقد وصل إلى 70 جنيها (1.4 دولار)”.

التين الشوكي، الفاكهة الصيفية المنعشة، التي كانت تباع بأسعار زهيدة، تواجه هذا الموسم انخفاضا في الطلب نتيجة الزيادة غير المسبوقة في تكاليف الإنتاج، ما انعكس على أسعارها واهتمامات المستهلكين.