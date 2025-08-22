اعتقد أنه يتواصل مع “إله مصري”.. هجوم نادر بالسهام على الشرطة البريطانية (شاهد)

أصدرت محكمة أيلزبري كراون في بريطانيا، الأربعاء، حكما بالسجن على مواطن يدعى جيسون كينغ (55 عاما) بعد أن طعن جاره ثم “طارد” وأصاب ضابط شرطة باستخدام القوس والنشاب (السهم) في حادثة وقعت في مايو/أيار 2024.

وقالت المحكمة إن كينغ طعن أليستير ماهوتو بسكين صغير خلال شجار نشأ عن نزاع طويل الأمد، قبل أن يطلق النار على الشرطة عدة مرات من نافذة شقته العليا في هاي ويكومب، باكينجهامشير، ويلاحقهم بالسلاح. وأطلق الضباط النار عليه بعد رفضه وضع القوس جانبا، ليصيبه بطلق ناري في بطنه.

وتم الحكم على كينغ بالسجن 9 سنوات، تليها 3 سنوات على ترخيص ممتد، بعد اعترافه بالذنب بتهم إصابة غير قانونية، وحيازة أداة حادة، وإصابة بنية إلحاق الأذى، والشجار.

دوافع انتقامية

وأكدت المحكمة أن دوافع كينغ تضمنت الانتقام والشعور بالظلم تجاه جيرانه والشرطة، مشيرة إلى أن أفعاله من ملاحقة الضباط وإطلاق النار عليهم كانت محاولة واضحة لـ”تصفية حساباته معهم”.

وأشار المدعي العام إلى أن الضابط الذي أطلق عليه كينغ النار تعرض لإصابة في ساقه، وأن الضباط الآخرين كادوا يكونون ضحايا بسبب تصرفات كينغ، الذي بدا وكأنه “يصطاد ويلاحق رجال الشرطة”.

وفي تصريحات أمام المحكمة، قال ماهوتو إن الحادث أثر عليه أكثر مما توقع، مؤكداً أن الجرح الذي أصيب به كاد يكون قاتلاً لولا موقعه الحالي. أما الضابط المصاب فأكد أن الحادث غيّر نظرته للحياة وجعله أكثر حرصا على حماية زملائه.

مشاكل نفسية متفاقمة

وأشار الدفاع إلى أن كينغ كان يعاني من مشاكل نفسية متفاقمة في تلك الفترة، واعتقد أنه كان على اتصال بـ”إله مصري” وكان يظن أنه قادر على التواصل مع كلب الجار.

ومن جهتها، أشادت هيئة مراقبة الشرطة بالشجاعة والمهنية وحسن تقدير الضباط خلال تعاملهم مع الحادث.