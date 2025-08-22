الأردن: وزير الاتصالات الإسرائيلي استحضر هرطقات وأوهام المتطرفين بشأن ضفتي نهر الأردن

أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات مثيرة للجدل لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة “E1” بالضفة الغربية.

“الأوهام المتطرفة”

ووصفت الوزارة التصريحات بـ”الأوهام المتطرفة”، حيث زعم كرعي أن ضفتي نهر الأردن جزء من “أرض إسرائيل“.

وأكد السفير سفيان القضاة -الناطق الرسمي باسم الوزارة- أن المملكة ترفض بشكل قاطع هذه التصريحات “التحريضية والاستفزازية”، وشدد على أن مثل هذه الأقوال لن تؤثر في الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق لشعب الفلسطيني المشروعة، وأشار إلى أنها تعكس حالة العزلة الدولية التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتدفع مسؤوليها للترويج لأفكار “الكراهية العنصرية”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة "E1" في الضفة الغربية المحتلة، والتي استحضر فيها هرطقات وأوهام المتطرفين التي تزعم أن ضفتي نهر الأردن جزءٌ ممّا يسمى "أرض إسرائيل". وأكّد الناطق… pic.twitter.com/HZdY36C64j — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 22, 2025

وحذر القضاة من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الحالية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن هذه السياسات تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجدد القضاة الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية التي تهدد أمن المنطقة، ووقف عدوانها على غزة، وتصعيدها في الضفة الغربية. وطالب أيضا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وصدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على خطة بناء استيطاني في المنطقة E1 شرق القدس المحتلة، وتشمل الخطة بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة تحوي 342 وحدة سكنية ومباني عامة.