المقاومة بلُغة الملاعب.. فيديو “الكارت الأحمر” يتصدر المنصات (شاهد)

استعرض برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر تسجيلا مصورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه ناشطة على مواقع التواصل تشبّه مقاتلي المقاومة بلاعبي كرة القدم المحترفين، مؤكدة تميّزهم ومهارتهم في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

“لعّيبة محترفين”

وفي حديثها، قالت مها قدوم “شبابنا بغزة لعّيبة. ولعيبة محترفين. وكل السياسيين والمعلقين العسكريين بحكوا بهذا الحكي”.

وأوضحت أن مقاومي غزة “ما بطلعوا أوت!. محترفين. ما إلهم مثيل لا تحكيلي ميسي ولا رونالدو. يرمون الكرة إلى داخل المرمى (يهاجمون جيش الاحتلال بدقة). حتى من براعتهم بخلوا الخصم يفوت الهدف في حاله. قمة البراعة والإبداع”.

“كارت أحمر على جهنم”

وأضافت “بخلوا الخصم يرتكب مخالفات لياخذ كارت أحمر على جهنم دليفري (قتلى جيش الاحتلال) أو كارت أصفر وبروح بصف عند العاهات (مصابي جيش الاحتلال). حرموهم اللعب. في منهم اعتزل اللعب. في منهم اعتزل الدنيا. حتى لعيبة الاحتياط (مجندي الاحتياط في جيش الاحتلال) دائما بصلوا مشان الله ما تدخلونا.”

وأكدت مها “أما لعبتنا احنا على أرضنا، وانتصارنا على أرضنا. رح ندخل العالمية. وقد ما حاولوا يشيطنوا في جمهورنا عشان يثبطونا، ما قدروا. لأنه جمهورنا قوي وعارف لعيبته (المقاومين). وعارف وين أهدافه”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” مكبّدة جيش الاحتلال خسائر فادحة في الجنود والعتاد.