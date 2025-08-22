بمقاعد وطاولات مشتعلة.. إسرائيليون يغلقون طريقا حيويا احتجاجا على استمرار الحرب (فيديو)

شهدت مدينة تل أبيب وعدد من البلدات الإسرائيلية، الجمعة، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، حيث نظم عشرات الإسرائيليين مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب الجارية على غزة، والتسريع في إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين عمدوا إلى إغلاق طريق أيالون الحيوي، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي تربط تل أبيب بضواحيها، ما تسبب في شلل مروري واسع وتعطيل حركة السير لساعات، خصوصا خلال أوقات الذروة.

ولم تقتصر الاحتجاجات على إغلاق الطرق، بل اتخذت طابعا صاخبا، حيث وضع المحتجون مقاعد وطاولات في وسط الشارع لإعاقة حركة المرور، قبل أن يشعلوا النيران في بعض الطاولات، تعبيرا عن غضبهم من السياسات الحكومية.

كما رافقت المظاهرات فرق موسيقية عزفت ألحانا وصدحت بأغان تطالب بالإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى أسرهم أحياء، ووقف الحرب في غزة بشكل فوري.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات جاءت كرسالة ضغط قوية على حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل تزايد الغضب الشعبي من استمرار الحرب وفشل السلطات في التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة المظاهرات في تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية، وتكررت الدعوات لإنجاز صفقة تبادل “فورية وشاملة”، إلى جانب المطالبات بتغيير بعض القوانين والسياسات الداخلية التي يرى المتظاهرون أنها عمّقت الأزمة وأشعلت الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.