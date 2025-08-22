بوساطة قطرية.. روسيا تعيد 3 أطفال وشابا إلى عائلاتهم في أوكرانيا (فيديو)

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن إعادة 3 أطفال أوكرانيين وشاب من ذوي الإعاقة إلى عائلاتهم، بوساطة من قطر ومساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وصرحت يوليا نزاروفا، نائبة رئيس إدارة دعم أنشطة حقوق الطفل في روسيا، لوكالة “سبوتنيك”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود موسكو لجمع شمل الأطفال مع ذويهم في أوكرانيا ودول أخرى.

وقالت نزاروفا إن الأطفال الثلاثة، وهم ولدان (15 و8 سنوات) وفتاة (6 سنوات)، سيعودون قريبا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن لكل منهم قصة مختلفة، حيث كان أحدهما يعيش مع عمه والآخر مع جدته في روسيا، بينما تنتظرهما والدتاهما في أوكرانيا. أما الفتاة، فقد بقيت مع عمتها الكبرى بعد وفاة والدتها، بينما يعيش والدها في أوكرانيا، كما أكدت نزاروفا أنه تم تقديم المساعدة لشاب بالغ من ذوي الإعاقة للانتقال إلى أوكرانيا.

شكر لقطر والصليب الأحمر

وأعربت نزاروفا عن امتنانها لدولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والوكالات المعنية لتقديم المساعدة في تسهيل عملية العودة.

وفي الإطار ذاته، قالت مفوضة حقوق الطفل في الكرملين، ماريا لفوفا-بيلوفا، إنه تم لم شمل 26 طفلا من 18 عائلة مع أقاربهم داخل روسيا حتى الآن، بينما عاد 115 آخرون إلى أوكرانيا أو دول أخرى.

جهود وساطة استثنائية

وفي 13 أغسطس/آب الجاري تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكره فيه على مساعدة قطر في الإفراج عن أطفال أوكرانيين محتجزين لدى روسيا.

وقال زيلينسكي إن قطر بذلت جهود وساطة استثنائية في لمّ شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم، مشيدا بالمساعي الدبلوماسية الإيجابية لقطر ودورها الفاعل في أوكرانيا والعالم.

وخلال الأشهر الماضية، أُعيد عشرات الأطفال الروس والأوكرانيين إلى ذويهم بفضل الوساطة القطرية، وفي إبريل/نيسان 2024 استضافت قطر عائلات استعادت أطفالها لتمكينها من الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

أول جولة مفاوضات مباشرة

وخلال الشهر ذاته، استضافت الدوحة لأول مرة جولة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بهذا الشأن، وقد لقيت الوساطة القطرية إشادة من الطرفين الروسي والأوكراني.

وكانت السلطات الأوكرانية تحدثت عن فصل نحو 20 ألف أوكراني قاصر عن عائلاتهم منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، الأمر الذي نفته السلطات الروسية بشدة أكثر من مرة.