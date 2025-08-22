تحالف دولي يضغط على إسرائيل: افتحوا غزة للإعلام الأجنبي واحموا الصحفيين

في خطوة تعكس تنامي القلق الدولي من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، دعا تحالف دولي يضم 27 دولة، يوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى القطاع بشكل فوري ومستقل، وتوفير الحماية للصحفيين العاملين هناك، مؤكدًا في الوقت نفسه على المطالبة بوقف إطلاق النار بشكل عاجل.

وقال تحالف حرية الإعلام، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن حجم المأساة الإنسانية في غزة يستدعي إتاحة المجال للإعلام لتوثيق الحقائق ونقل صورة ما يجري بعيدًا عن القيود المفروضة، ومحاولات تقييد حرية الصحافة مضيفًا: “نهيب بإسرائيل أن تسمح بالدخول الفوري والمستقل للإعلام الأجنبي إلى غزة، وأن تمنح الحماية للصحفيين العاملين فيها.”

حماية الصحفيين من الاستهداف

وأكد البيان أن الصحفيين يلعبون دورًا محوريًا في كشف تداعيات الحرب وتسليط الضوء على آثارها المدمرة على المدنيين، مشددًا على أن حرية الوصول إلى مناطق النزاع شرط أساسي لأداء رسالتهم المهنية. كما أعلن التحالف رفضه القاطع لأي محاولات لتقييد حرية الصحافة أو منع دخول الإعلاميين في أوقات الصراع.

وأدان البيان “بشدة” أعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين، في ظل الأعداد الكبيرة من القتلى والمعتقلين منهم، مطالبًا السلطات الإسرائيلية وجميع الأطراف بضمان قدرة الإعلاميين المحليين والأجانب على العمل بحرية وأمان في غزة وإسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف: “الاستهداف المتعمد للصحفيين أمر غير مقبول، والقانون الدولي الإنساني يمنحهم الحماية خلال النزاعات المسلحة.”

السلام المستدام

ودعا البيان إلى التحقيق في جميع الاعتداءات التي طالت الإعلاميين ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانونين الوطني والدولي.

كما جدد التحالف دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، إلى جانب التمسك بمسار يقود نحو حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن المستدام.

ويضم التحالف عددًا من الدول ذات الثقل الدولي والدبلوماسي، من بينها: المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا واليابان.