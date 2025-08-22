ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عن إجراء قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026، في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، الذي يعد أحد أبرز المراكز الثقافية والفنية في المدينة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر مشترك في البيت الأبيض، حيث رحب ترامب برئيس الفيفا قائلا إنه “رجل يعمل بكد وقد أنجز عملا ممتازا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم”، مشيدا بالجهود المبذولة لتنظيم هذه البطولة الرياضية العالمية المرتقبة، التي تعد من أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم.

مرحلة المجموعات

وأكد ترامب أن قرعة كأس العالم 2026 ستحدد مسار مرحلة المجموعات لـ48 منتخبا، ستتنافس على 104 مباريات في 16 مدينة مختلفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من بينها سياتل وفانكوفر وأتلانتا وميامي، معتبرا البطولة الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ كرة القدم العالمية.

وأوضح أن البطولة ستستقطب حوالي 6 ملايين مشجع على أرض الملاعب، وسيتابعها 6 مليارات شخص عبر شاشات التلفزيون حول العالم.

30 مليار دولار حجم العائدات

وأشار ترامب إلى أن الفعالية ستضخ أكثر من 30 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وستخلق نحو 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هذه البطولة تمثل أكبر حدث رياضي من حيث التأثير الاقتصادي والاجتماعي، وأنها ستوحد الجماهير والفرق من مختلف أنحاء العالم في تجربة رياضية استثنائية.

وفي جانب آخر، حرص الرئيس الأمريكي على الحديث عن الأوضاع الأمنية في العاصمة واشنطن، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة بين الحرس الوطني والشرطة ساهمت في خفض معدلات الجريمة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

خفض معدل الجريمة

وقال ترامب “لقد خفضنا معدلات الجرائم بنسبة تصل إلى 87% تقريبا، وجعلنا العاصمة مكانا آمنا للزوار والمواطنين قبل تنظيم هذه الفعالية الكبرى”، مشددا على أن شيكاغو ونيويورك ستكونان المدينتين التاليتين اللتين ستشهدان تعزيزات أمنية مشابهة لضمان سلامة المواطنين والزوار.

وعن مركز كينيدي، أشار ترامب إلى أنه خضع لأعمال ترميم واسعة وتجديد الأساسات والبنية التحتية استعدادا لاستضافة الحدث، مؤكدا أن المركز سيكون جاهزا لاستقبال الفرق والوفود الرسمية والجماهير، وسيقدم تجربة رائعة للمشاركين والحاضرين.

حضور بوتين

وأشار ترامب إلى إمكانية حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفعالية، مؤكدا أن القرار النهائي مرتبط بمستجدات الأزمة الأوكرانية، موضحا أنه يسعى لضمان حضور شخصيات رياضية وسياسية من مختلف أنحاء العالم، وأن الولايات المتحدة ستستقبل الزوار والمشجعين بطريقة منظمة وآمنة، مع تسهيل إجراءات التأشيرات وَفق المعايير الأمنية.

من جهته، أعرب جياني إنفانتينو عن سعادته بالعودة إلى البيت الأبيض، وشدد على أن القرعة ستكون حدثا عالميا يجمع بين الرياضة والمجتمع، ويتيح للجماهير فرصة متابعة البطولة ومعرفة مسار الفرق والمنتخبات المشاركة، لافتا إلى أن مشاركة كندا والمكسيك في استضافة جزء من المباريات تضيف بعدا دوليا للحدث.

وفي ختام المؤتمر، أعرب ترامب وإنفانتينو عن تفاؤلهما الكبير بنجاح البطولة، مؤكدين أن هذه الفعالية الرياضية ستترك بصمة واضحة على المشهد الرياضي العالمي، وستشكل تجربة استثنائية لكل عشاق كرة القدم حول العالم، مع وعد بتقديم قرعة منظمة واحتفالية ترقى إلى مستوى التطلعات الكبرى لعشاق اللعبة.