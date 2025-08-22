سقوط شظايا وسط إسرائيل جراء اعتراض صاروخ من اليمن.. وإصابات جراء التدافع إلى الملاجئ (فيديو)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع إصابات نتيجة التدافع إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن يبدو أنه تفكك في الطريق فيما أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ اعتراضية باتجاه الأجزاء المتساقطة منه.

إغلاق مجال بن غوريون وشظايا في القدس

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية سقوط شظايا اعتراض الصاروخ على ساحة منزل في منطقة موديعين بالقدس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دوي صفارات الإنذار سُمع بوضوح في المدينتين. وأضافت أنه تم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون الدولي بشكل مؤقت عقب رصد الصاروخ.

العملية الثانية اليوم

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفي بيان له، قال جيش الاحتلال “اعترض سلاح الجو بنجاح مسيرة أطلقت من اليمن، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة”.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر “لحظة تفجير المسيرة في السماء”.

دعما لغزة

ولم تعلق جماعة أنصار الله اليمنية فورا على بيان جيش الاحتلال، إلا أنها تؤكد مرارا “استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ما دامت حرب الإبادة الجماعية على غزة مستمرة”.

وعادة تستهدف الصواريخ والمسيرات المنطلقة من اليمن مناطق وسط وجنوبي إسرائيل.