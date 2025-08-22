شاهد: أمواج البحر تغرق خيام النازحين في خان يونس

اندفعت أمواج البحر لتغمر خيام النازحين القريبة من الساحل على شاطئ خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتسربت المياه المالحة إلى عشرات الخيام، وأغرقت بعضها بالكامل، مخلفة فوضى وذعرا بين العائلات التي لم تجد مكانا آخر تلجأ إليه.

وأظهرت المشاهد المصورة أطفالا وشبابا يهرعون بأدوات بدائية لتشكيل سواتر من الرمال، في محاولة يائسة لصد المياه المتدفقة وحماية ما تبقى من خيام مهددة بالانهيار.

وفي الجهة الأخرى من المخيم، انشغلت فرق من الشبان بعملية نزح للمياه التي اجتاحت عددا كبيرا من الخيام، مستخدمين أواني معدنية وأدوات منزلية لإخراج المياه الراكدة من داخل المساكن المؤقتة، في مشهد يعكس هشاشة الأوضاع الإنسانية وقسوة الظروف التي يعيشها النازحون.

وبدت على وجوه الأهالي الذين ظهروا في الصور علامات القلق واليأس، بينما كانت أمتعتهم البسيطة تغرق شيئا فشيئا تحت مياه البحر. بعضهم حمل الأطفال بعيدا عن أماكن تجمع المياه، وآخرون وقفوا يراقبون خيامهم وهي تتداعى أمام قوة الأمواج.

تلخص هذه المشاهد مأساة النازحين في خان يونس، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة البحر، بعدما فروا من الحرب، ليضيف الغرق مأساة جديدة إلى معاناتهم اليومية.