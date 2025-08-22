شاهد: مجزرة إسرائيلية جديدة بقطاع غزة تستهدف عائلة من 5 أفراد

واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه الدموية في قطاع غزة، إذ ارتقى 5 شهداء من أسرة واحدة، رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة، فجر اليوم الجمعة، بعد قصف طائرات الاحتلال خيمتهم في شارع الجلاء في مدينة غزة.

كما استشهد 4 آخرون من عائلة الأسود، رجل وزوجته وابنتاهما، فيما أُصيب آخرون بجروح في الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة.

ونقلت الجزيرة مباشر عن مصادرها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بطائرتين مسيّرتين شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهيدتين وسقوط جرحى.