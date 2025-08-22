طفل مصاب بمتلازمة “فانكوني” يواجه خطر الموت في غزة (فيديو)

يعاني الطفل كريم أبو معمر، البالغ من العمر 3 سنوات، من وضع صحي صعب نتيجة إصابته بمرض وراثي نادر يُعرف بمتلازمة “فانكوني”.

وأوضحت والدته، إيمان أبو معمر، حالته قائلة “أدت المتلازمة إلى سوء تغذية وتضخم في الكبد، بالإضافة إلى تسرب في الكلية، ما يجعل العناصر الأساسية لنمو جسمه تُفقد عبر البول”.

وزادت الأم أن كريم يعاني من هبوط في السكر وليونة في العظام.

تكرار الفقد

وفي ظل النقص الحاد في الأدوية والمكملات الغذائية بمستشفيات غزة، أشارت إلى أن حالة الطفل تتدهور يوما بعد يوم، مضيفة “كل دقيقة تمر تعني معاناة جديدة له”، مؤكدة أن الأدوية غير متوفرة إطلاقا.

ولفتت إلى أن مشهد الأطفال في قسم سوء التغذية بالمستشفى مأساوي للغاية، قائلة “عندما أذهب إلى قسم سوء التغذية، أشاهد أطفالا يموتون كل يوم”.

وعبّرت إيمان عن خوفها وقلقها من فقدان طفلها، بعد أن فقدت طفلا سابقا في ظروف مشابهة، مضيفة “أخشى أن أخوض تجربة الفقد مجددا”.

تجدر الإشارة إلى أن متلازمة فانكوني هي اضطراب وراثي نادر يصيب الكبد والكلى والأمعاء، ويعطل امتصاص العناصر الغذائية الأساسية.

وقد ذكر برنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من 300 ألف طفل في قطاع غزة يواجهون خطرا شديدا بسبب نقص الغذاء.