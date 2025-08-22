كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مستشفيات شمال غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر بشكل لافت عبر مقاطع الفيديو مع التطورات الميدانية المتسارعة في قطاع غزة، وسط تصاعد التحذيرات من خطط الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء مستشفيات شمال القطاع تمهيدًا لاقتحام المدينة بالكامل.

وأكد المتابعون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وصحية هائلة، تهدد حياة آلاف المدنيين وتضاعف معاناتهم في ظل الحرب.

كارثة صحية وإبادة جماعية

محمود فرحات من غزة وصف قرار إخلاء المستشفيات وتطويق المدينة بأنه كارثة محتملة، مؤكدًا أن “الأمة خذلتنا في قطاع غزة، وعدونا لا يملك القوة لفعل ذلك لولا ذلك”، محذرًا من تداعيات جسيمة إذا لم يتحرك العرب والمسلمون.

بينما حذر عبد الرزاق الجباري من سوريا، من كارثة إنسانية كبرى، مشيرًا إلى أن القرار لا يهدد أهل غزة فقط، بل المنطقة بأكملها، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي عاجل لإيقاف سياسات الاحتلال العنصرية والإبادية.

وأكدت هداية أولاد موح الصديق من المغرب أن الاحتلال طلب مرات عدة إخلاء المستشفيات، وذكرت مستشفيات كمال عدوان، العودة، والشفاء كمثال على التهديد المستمر، معتبرة أن القرار تمهيد لتدمير هذه المنشآت وخروجها عن الخدمة.

أما العمدة صدقي من مصر، فرأى أن إخلاء المستشفيات سيؤدي إلى “فتح المقابر وإبادة جماعية”، محذرًا من دفن المرضى أحياء، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخاطر.