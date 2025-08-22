لبنان يودع أشهر قافز مظلي إثر حادث مأساوي على شاطئ جونية (فيديو)
خانته مظلته بعد 24 عاما
ودّع لبنان، أمس الخميس، واحدًا من أشهر القافزين بالمظلات والطيران الشراعي، عمر سنجر، الذي فارق الحياة إثر سقوطه المفاجئ أثناء ممارسة رياضته المفضلة بالقرب من شاطئ جونية.
ويُعتبر سنجر من أبرز المتخصصين في مجال الطيران الشراعي في لبنان والشرق الأوسط بخبرة امتدت لنحو 25 عاما، حيث احتل التصنيف الثاني على مستوى المنطقة، وكان يمتلك صفحة شهيرة لتقديم النصائح للمبتدئين في هذه الرياضة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تدين محاولة استهداف مقر البعثة الأممية وتؤكد المضي نحو الانتخابات
من فيديو العصي إلى قاعة التحقيق.. مقتل مشتاق أحمد يثير غضب مسلمي الهند (شاهد)
إعدام قاضٍ مصري في جريمة هزت الرأي العام
وأفادت غرفة العمليات المركزية اللبنانية أن البلاغ وصل عن سقوط سنجر من مظلته الشراعية، وعثرت فرق الإنقاذ على الضحية على بعد 15 مترًا من الشاطئ.
وأكد الدفاع المدني اللبناني وفاة سنجر إثر الحادث، الذي وقع نتيجة “خيانة المظلة” للمرة الأولى خلال مسيرته الطويلة.
بعد سقوطه أثناء ممارسته القفز بالمظلة بالقرب من شاطئ جونية.. لبنان يودع أشهر قافز مظلي في البلاد pic.twitter.com/vK6t7vPrOx
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2025
حزن عبر المنصات
وتسبب رحيل سنجر المفاجئ في صدمة كبيرة بين محبيه، حيث عبّر دانيال عن حزنه قائلاً “أول مرة بطلّ عالبلكون والسما بتكون فاضية، الله يرحمك عمر سنجر”، فيما كتب رابح “من أقوى مدربين الشراع.. الله يصبر أهلك”.
وعلقت ميم “عمر سنجر من أوائل الطيارين بلبنان وعنده خبرة كبيرة، ومع هيك للأسف وقع بالبحر وتوفي، ومش أول حالة”.