لبنان يودع أشهر قافز مظلي إثر حادث مأساوي على شاطئ جونية (فيديو)

ودّع لبنان، أمس الخميس، واحدًا من أشهر القافزين بالمظلات والطيران الشراعي، عمر سنجر، الذي فارق الحياة إثر سقوطه المفاجئ أثناء ممارسة رياضته المفضلة بالقرب من شاطئ جونية.

ويُعتبر سنجر من أبرز المتخصصين في مجال الطيران الشراعي في لبنان والشرق الأوسط بخبرة امتدت لنحو 25 عاما، حيث احتل التصنيف الثاني على مستوى المنطقة، وكان يمتلك صفحة شهيرة لتقديم النصائح للمبتدئين في هذه الرياضة.

وأفادت غرفة العمليات المركزية اللبنانية أن البلاغ وصل عن سقوط سنجر من مظلته الشراعية، وعثرت فرق الإنقاذ على الضحية على بعد 15 مترًا من الشاطئ.

وأكد الدفاع المدني اللبناني وفاة سنجر إثر الحادث، الذي وقع نتيجة “خيانة المظلة” للمرة الأولى خلال مسيرته الطويلة.

بعد سقوطه أثناء ممارسته القفز بالمظلة بالقرب من شاطئ جونية.. لبنان يودع أشهر قافز مظلي في البلاد pic.twitter.com/vK6t7vPrOx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2025

حزن عبر المنصات

وتسبب رحيل سنجر المفاجئ في صدمة كبيرة بين محبيه، حيث عبّر دانيال عن حزنه قائلاً “أول مرة بطلّ عالبلكون والسما بتكون فاضية، الله يرحمك عمر سنجر”، فيما كتب رابح “من أقوى مدربين الشراع.. الله يصبر أهلك”.

وعلقت ميم “عمر سنجر من أوائل الطيارين بلبنان وعنده خبرة كبيرة، ومع هيك للأسف وقع بالبحر وتوفي، ومش أول حالة”.