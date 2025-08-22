مرداوي: الصفقة الشاملة ممكنة لكن نتنياهو يتعمد عرقلة المفاوضات (فيديو)

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن الحركة مستعدة لإبرام صفقة شاملة تفضي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “يتعمد عرقلة المفاوضات ويعمل من أجل استدامة الحرب بدلا من إنهائها”.

وأضاف مرداوي للجزيرة مباشر أن نتنياهو لم يرد بشكل مباشر على المقترح الذي جرى التوافق عليه مع الوسطاء والطرف الأمريكي، بل أصدر تصريحات متناقضة تهدف إلى إضاعة الوقت.

حماس وافقت.. ونتنياهو يتهرب

وأوضح القيادي في حماس أن الحركة وافقت على المقترحات التي قدمها الوسطاء المصريون والقطريون بدعم أمريكي، دون أي تحفظ، غير أن نتنياهو رفض إرسال وفده للمفاوضات وواصل سياسة المراوغة.

وأكد أن حماس لا تعارض أي صيغة تؤدي إلى وقف الحرب، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، وضمان إدخال المساعدات وإعادة الإعمار برؤية فلسطينية خالصة.

وأكد أن القناة العاشرة الإسرائيلية وثقت في تقاريرها أن نتنياهو أفشل خمس مرات جهود التوصل إلى اتفاق، كما أن الخارجية الأمريكية نفسها أقرت بأن نتنياهو يعرقل أي صفقة ويصر على إطالة أمد الحرب.

التجويع سلاح سياسي

واتهم مرداوي الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة ممنهجة للتجويع والتعطيش في غزة، موضحا أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين أعلنوا بشكل صريح اعتماد هذه الاستراتيجية.

وقال “الاحتلال يمنع دخول قوافل المساعدات ويعرقل توزيعها، وأسس منظمة تسمى (منظمة غزة الإنسانية) التي هي في الحقيقة منظمة إرهابية تمارس القتل بحق الأبرياء من طالبي المساعدات”.

تفشي المجاعة في غزة

وأشار إلى أن الاحتلال قصف مخازن الطعام وآبار المياه والخزانات، واستهدف المدنيين الذين تجمعوا لاستلام القليل من المساعدات، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأضاف أن الأمم المتحدة أكدت رسميا تفشي المجاعة في غزة، وهو ما يشكل “إدانة كاملة الأركان للاحتلال الذي يستخدم الجوع سلاحا لابتزاز الفلسطينيين وانتزاع تنازلات سياسية”.

المجتمع الدولي أمام اختبار إنساني

وطالب مرداوي المجتمع الدولي بألا يكتفي بالتقارير والتصنيفات، بل أن يتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية عبر خطوات عملية عاجلة لوقف المجاعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وقال “العالم أمام اختبار حقيقي لإنسانيته وحضارته، وما يجري في غزة يجب أن يواجه بإجراءات عقابية ضد الاحتلال”، داعيا إلى الضغط على الولايات المتحدة لوقف تغطية سياسات نتنياهو.

رسالة واضحة

وختم مرداوي بالتأكيد أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للذهاب إلى أي مكان وتذليل العقبات من أجل إنهاء المذابح ووقف سياسة التجويع، لكن في إطار يحفظ للشعب الفلسطيني كرامته وحقوقه.

وأضاف “الصفقة الشاملة ممكنة، لكن من يعرقلها هو نتنياهو، لأنه يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية”.