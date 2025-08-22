21 دولة تدين خطط الاستيطان في الضفة وتطالب إسرائيل بالتراجع عنها

أصدرت 21 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، بيانا مشتركا اليوم الخميس أكدت فيه أن خطة الاستيطان في الضفة الغربية، التي وافقت عليها إسرائيل أمس الأربعاء “غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

وقالت الدول المصدرة للبيان، الذي نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها اليوم الخميس “ندين هذا القرار بأشد العبارات، ونطالب بالتراجع عنه فورا”.

وانتقد البيان بشدة ما قاله وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن “هذه الخطة ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس“.

وتنص الخطة الإسرائيلية على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية التي من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية متصلة.

وأكد البيان أن ما قاله سموتريتش “لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، ويهدد بتقويض الأمن ويشعل المزيد من العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام”.

“نشجع إسرائيل على التراجع”

وأشار البيان إلى أنه “لا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة” لوقف تنفيذ خطة الاستيطان، مضيفا “نشجعها على التراجع عنها فورا”.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية “بوقف بناء المستوطنات وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، وإزالة القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية”.

وتضم قائمة الدول الموقعة على البيان، بريطانيا وفرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

كما وقّعت على البيان كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق قال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الخميس “لم نكن يوما بعيدين من حل الدولتين أكثر مما نحن عليه اليوم”.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية “تتخذ قرارات ستزيد استحالة إقامة هاتين الدولتين”.

وكان سموتريش كشف أن ما يقوم به في الضفة الغربية يتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على ضرورة أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة على الضفة الغربية كلها.