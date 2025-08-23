القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو اطلع على سيناريوهات مفزعة بشأن مصير الأسرى

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلقى إحاطة أمنية يوم الخميس الماضي، قدمت له خلالها “سيناريوهات مفزعة” بشأن احتمال بدء عملية عسكرية لاحتلال غزة.

وتضمنت الإحاطة مزاعم بأن حركة حماس قد تقتل أحد الأسرى وتدعي أن إسرائيل هي المسؤولة عن مقتله.

في السياق، نقلت القناة 12 أن تقييمات إسرائيلية تفيد بأن 2 من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة في حالة خطيرة للغاية تهدد حياتهما.

في الوقت نفسه، شهدت مدن إسرائيلية، أبرزها تل أبيب، مساء السبت مظاهرات حاشدة احتجاجا على التأخر في الإفراج عن الأسرى.

وطالبت العائلات بالإسراع في تحرير جميع الأسرى، مؤكدة أن الضغط الشعبي هو السبيل الوحيد لإعادتهم إلى ديارهم.

وأعلنت العائلات عن تصعيد التحركات الشعبية، داعية المواطنين يوم غد الأحد إلى التوجه إلى المحاور والساحات في أنحاء البلاد، على أن تختتم الفعاليات يوم الثلاثاء المقبل بـ”يوم احتجاج” تحت شعار “إسرائيل تتوحد”، يشمل مسيرات وتجمع مركزي في “ساحة الرهائن” في تل أبيب.

وكانت عائلات الأسرى قد وجهت في وقت سابق اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء نتنياهو بوضع العراقيل أمام صفقة تبادل الرهائن، معتبرة أن خططه العسكرية تعرض حياة ذويهم للخطر.

وأكد المتحدثون باسم العائلات أن نتنياهو “يتهم حماس برفض الصفقة بينما الحقيقة أنه هو من يعرقل المفاوضات”، محذرين من أن أي عملية عسكرية لاحتلال غزة قد تؤدي إلى “موت جميع الأسرى”.