شاهد: بحيرة شكّلها انهيار طيني تهدد بفيضانات كارثية

حذر مسؤولون في باكستان، السبت، من مخاطر جسيمة قد تترتب على تشكل بحيرة طبيعية جديدة في إقليم جيلجيت-بالتستان شمال البلاد، بعد انهيار طيني أغلق مجرى نهر رئيسي، ما يهدد بوقوع فيضانات كارثية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن تدفقا طينيا ضخما انحدر أمس الجمعة إلى القناة الرئيسة في نهر غيزر، وأغلقها بالكامل، ما أدى إلى تكون بحيرة يبلغ طولها نحو 7 كيلو مترات.

وأشارت في تقريرها الميداني إلى أن الانسداد خلق “هيكلا يشبه السد” يشكل خطرا بالغا بانفجار مفاجئ ووقوع فيضان مدمر.

وأوضح ذاكر حسين، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في الإقليم، أن “البحيرة الجديدة يمكن أن تتسبب في فيضان كارثي”، مضيفا أن 4 مناطق تقع في مجرى النهر هي: غيزر، جيلجيت، أستور، وديامير، تواجه تهديدا مباشرا في حال فاضت البحيرة أو انهار السد الطبيعي.

وتقع منطقة غيزر في شمال غرب باكستان ذات الطبيعة الجبلية الوعرة، التي شهدت هذا العام أسوأ موجات أمطار موسمية وعواصف مطرية، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 400 شخص منذ 15 أغسطس/آب.

وبحسب إحصاءات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فقد بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات في عموم البلاد 785 قتيلا منذ بداية موسم الرياح الموسمية في أواخر يونيو/حزيران الماضي.

كما حذرت الهيئة من احتمال تعرض باكستان لموجتين جديدتين من الأمطار الغزيرة بحلول 10 سبتمبر/أيلول، ما يفاقم من المخاطر القائمة في المناطق المنكوبة.

وتواصل السلطات المحلية متابعة الوضع عن كثب، وسط دعوات عاجلة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية السكان في المناطق المهددة، تجنبا لتكرار كوارث سابقة أودت بحياة المئات وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية.