باحث بريطاني يحرق شهادة الماجستير ويتبرأ من جامعته بعد فصلها “هيا آدم” (فيديو)

روى الناشط والباحث البريطاني عاصم قريشي، تفاصيل حرقه شهادة الماجستير، التي حصل عليها من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (سواس) التابعة لجامعة لندن، احتجاجا على فصل الجامعة للطالبة هيا آدم بسبب نشاطها المؤيد لفلسطين.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، أكد قريشي، أن قراره جاء بعد مشاركته في وقفة تضامنية مع الطالبة هيا، التي تدرس القانون والعلاقات الدولية، إذ لفت انتباهه أنها تُعاقب رغم أن الجامعة معروفة بمواقفها التاريخية المؤيدة لفلسطين.

“شهادة لا قيمة لها”

وأفاد أنه تعهد، أثناء كلمته في احتجاج داعم للطالبة هيا آدم، بإحراق شهادته الجامعية وقطع أي صلة تربطه بالمؤسسة، موضحا أنه لم يكتف بالخطوة الرمزية، بل أرسل رسالة رسمية إلى الجامعة يطلب فيها سحب درجته العلمية.

وأضاف “الشهادات والألقاب الأكاديمية التي نحصل عليها من الجامعة، لا قيمة لها إذا لم تتحول المعارف التي نتلقاها، خصوصا في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى ممارسات واقعية”.

I was asked by @MuslimMatters to write on the reason for burning my SOAS Masters certificate and asking the university to rescind my degree in support of Haya Adam from @soaslibzone. These are some reflections on my motivations for showing solidarity:https://t.co/kRDDJ9MlLa — Dr Asim Qureshi 🏞️➡️🌊🇵🇸🕊️ (@AsimCP) August 22, 2025

زار فلسطين

وتابع “الطالبة هيا اليوم تفعل ما كنت أفعله أنا سابقا، من المشاركة في الاحتجاجات ومواجهة المؤسسات البريطانية المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن واجبي استخدام صوتي وموقعي للتأكيد أن هذه الشهادات الأكاديمية لا معنى لها في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة“.

وأشار قريشي، إلى أن تجربته في الجامعة دفعته قبل سنوات إلى زيارة فلسطين، حيث قضى أسبوعين في الضفة الغربية المحتلة وشاهد بعينه ما وصفه بـ”نظام الفصل العنصري” الذي يعيشه الفلسطينيون يوميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.