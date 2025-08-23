ترامب يحدد شرطا لحضور بوتين نهائي كأس العالم ويمازح صحفيا (شاهد)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شرطه لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهائي كأس العالم، خلال فعالية تسلمه أول تذكرة للمباراة النهائية.

وقال ترامب أمام “الكاميرات” وهو يرفع صورة تجمعه ببوتين “إنه شخص أعتقد أنه قد يحضر بناء على ما سيحصل خلال الأسابيع المقبلة”، وأضاف “بوتين يكن احتراما كبيرا لي ولبلادي ولكن ليس للآخرين”.

هذا شرط ترامب لحضور بوتين نهائي كأس العالم pic.twitter.com/nNbxbLNOxk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2025

“قد أنضم إلى اللعب”

وتسلّم ترامب، أول تذكرة لحضور نهائي كأس العالم من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أوضح أن التذكرة في الصف الأول لحضور المباراة في نيوجيرسي.

وخلال الفعالية، مازح ترامب الصحفيين حول إمكانية مشاركته في اللعب، قائلا “قد ألعب في الواقع.. أعتقد أنني أبدو رائعا في السروال القصير وقد أنضم إلى اللعب، سيكون هذا مسليا جدا”.