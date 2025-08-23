عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو “أبو الصفقات الجزئية” يحكم علينا بحرب عبثية أبدية (فيديو)

نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وقفة احتجاجية في تل أبيب، جددت خلالها اتهامها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يضع العراقيل أمام التوصل إلى صفقة تبادل، ويعرض حياة ذويهم للخطر من خلال خططه العسكرية في القطاع.

وأكد المتحدثون باسم العائلات أن نتنياهو “يتهم حركة حماس برفض الصفقة بينما الحقيقة أنه هو من يعرقل المفاوضات”، مشيرين إلى أنه “يرسل الجنود إلى الموت في حرب حققت أهدافها العسكرية منذ زمن بعيد”.

وقال أحد ذوي الأسرى “من يريد إعادة أبنائنا لن يحتل غزة، لأن الاحتلال يعني نسف المفاوضات وقتل الأسرى”.

النزول إلى الشارع

وشددت العائلات على أن “الضغط الشعبي وحده هو الذي سيعيد الأسرى”، داعية الإسرائيليين إلى النزول للشارع بكثافة، بعد أن خرج نصف مليون شخص في مظاهرات سابقة. وأضافوا “إذا خرج مليون شخص سننهي الحرب وسنعود بأبنائنا جميعا”.

واتهمت العائلات نتنياهو بالكذب بشأن رغبته في التوصل إلى “صفقة شاملة”، موضحة أنه لم يقدم أي اقتراح من هذا النوع، بل يروج لصفقات جزئية وانتقائية تخدم مصالحه السياسية، وقال أحد المحتجين “نتنياهو أبو الصفقات الجزئية، ولم يطرح يوما اقتراحا شاملا، كل حديثه في الإعلام مجرد تضليل”.

موت الأسرى جميعهم

كما حذرت العائلات من أن بدء عملية عسكرية لاحتلال غزة سيؤدي إلى “موت جميع الأسرى”، معتبرة أن استمرار الحرب لن يحقق أي جديد، بعدما “تم تدمير حماس وقتل معظم قادتها”، بحسب تعبيرهم.

وأضافوا “بدلا من إنقاذ الأرواح، يحكم نتنياهو على أبنائنا بالموت، ويجرنا إلى حرب عبثية أبدية”.

رسالة إلى ترامب

وفي رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، ناشدت العائلات الرئيس دونالد ترامب التدخل الفوري لإجبار نتنياهو على إنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة، وقالت “السيد الرئيس، أنت رئيس للحياة والسلام، وحدك تستطيع أن تأمر نتنياهو بوقف الحرب وإعادة أبنائنا أحياء من الأنفاق”، مؤكدة أن الفرصة لإنقاذ الأسرى “تضيق يوما بعد يوم”.

واختتمت العائلات وقفتها بالدعوة إلى “وقف خطة احتلال غزة فورا، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي والسياسي لعقد صفقة تعيد كافة الأسرى وتنهي الحرب”، مؤكدة أن مستقبل إسرائيل مرتبط بإنهاء هذه “الحرب السياسية العبثية”.