إدارة ترامب “هي الأكثر صهيونية” في تاريخ أمريكا وإسرائيل “ترتكب إبادة جماعية”: مقررة الأمم المتحدة للجزيرة مباشر

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الإدارة الأمريكية الحالية تعد “الأكثر صهيونية بين جميع الإدارات السابقة”، مؤكدة أن استمرار دعمها لإسرائيل يفاقم المأساة الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

وأضافت في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أنها “تشعر بالخجل والعار مما يحدث للفلسطينيين”، محذرة من أن “الوضع في غزة يكشف حقيقة المجتمع الدولي الذي فشل في حماية شعب بأكمله من الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج”.

وطالبت بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ووقف التعاون الاقتصادي معها، مشيرة إلى أن استمرار الحكومات الغربية في دعم الاحتلال سيجعلها تدفع الثمن سياسيا في الانتخابات المقبلة، حيث “لم يعد المواطنون يقبلون دعم دولهم لجرائم الحرب”.

ودعت المقررة الأممية إلى تحرك دولي عاجل عبر إرسال قوات حماية دولية للفلسطينيين في حال لم تسحب إسرائيل قواتها فورا من الأراضي المحتلة، مؤكدة أن “إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية”.

كما طالبت دول المتوسط، من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب وتونس ومصر، بأن ترسل قوافل تحمل أعلامها الوطنية إلى غزة، لكسر الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الانتظار لم يعد مقبولا “في ظل موت الناس جوعا وتعرضهم للإبادة الجماعية”.

وانتقدت ألبانيز صمت الدول العربية، قائلة “أين أنتم؟ المجتمع الدولي يسألني في الاجتماعات الدبلوماسية: هل تتعاون مع العرب؟ أقول نعم، لكنهم لا يفعلون شيئا”.

وختمت بتأكيد أن “إسرائيل كيان استعماري يقوم على نظام فصل عنصري، وقد آن الأوان لحراك شعبي عالمي متزايد يفرض تغييرا حقيقيا على الأرض”، محذرة من أن تجاهل المجتمع الدولي سيؤدي إلى “مزيد من العنف وانفجار أكبر في المستقبل”.