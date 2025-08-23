في مواجهة دعوات هدمها.. الشيخ رائد صلاح يدعو للحفاظ على مقبرة عز الدين القسام التاريخية (شاهد)

أكد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة داخل الخط الأخضر، أهمية استمرار الحفاظ على مقبرة عز الدين القسام التاريخية وصيانتها، وسط دعوات لهدمها، مشددا على أن المقبرة تمثل جزءا من جذور المجتمع وهويته وتراثه التاريخي.

وأوضح الشيخ صلاح، في كلمة له، أمس الجمعة، من أمام المقبرة في بلدة الشيخ المهجرة بقضاء حيفا، أن مبادرة تنظيفها تأتي استجابة لنداء لجنة أوقاف لجنة المتابعة العليا، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف لإعطاء المقبرة منزلتها التي تليق بقدسيتها كمكان ديني ومزار تاريخي.

وأضاف أن هذه الجهود تشمل أيضا صيانة المقابر والمساجد والكنائس المهجورة، دون استثناء، حفاظا على المقدسات الدينية بشكل عام.

واجب ديني وتاريخي

وقال الشيخ رائد صلاح إن الحفاظ على المقبرة يُعد واجبا دينيا وتاريخيا، وأنها تمثل رابطا جوهريا بالأرض والهوية الوطنية، مؤكدا أن العمل في تنظيف المقبرة واستدامة العناية بها هو جزء من التزام طويل الأمد يستمر لأجيال قادمة.

وأشار إلى مشاركة عدد من الشخصيات والأيدي العاملة الطيبة من مختلف المناطق، مؤكدا أن جهودهم تعكس التزام المجتمع بالحفاظ على التراث التاريخي والديني للمنطقة.

واختتم الشيخ رائد صلاح كلمته بالدعوة “لاستمرار هذا العمل المبارك كجزء من مسؤولية الحفاظ على المقدسات والأمانة التاريخية”، موضحا أن “هذه الجهود ستستمر لأجيال، لتبقى أمانة في يد الأجيال القادمة”.