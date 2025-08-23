مدير صحة غزة: إعلان الأمم المتحدة المجاعة جاء متأخرا جدا

اعتبر منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، أن إعلان الأمم المتحدة المجاعة في قطاع غزة جاء متأخرا جدا رغم المطالبات المتكررة منذ فترة طويلة من وزارة الصحة ومؤسسات أخرى.

وقال البرش على صفحته الرسمية بموقع إكس “الإعلان اليوم أفضل من عدمه، فهو صادر عن الهيئة الدولية المسؤولة عن مراقبة الجوع عالميا، ويعكس الواقع الحقيقي الذي نعيشه في غزة”.

مؤشرات وأرقام

وأضاف أن الإعلان يؤكد ما كانت وزارة الصحة والمؤسسات المحلية تحذر منه منذ سنوات، من الحصار المستمر ومنع إدخال الغذاء والدواء، ومن الكوارث الإنسانية التي تشهدها المستشفيات يوميا.

وأوضح البرش أن المؤشرات والأرقام كانت واضحة منذ بداية العام، حيث سجلت 28 ألف حالة سوء تغذية، و35 ألف رضيع أقل من سنة حياتهم مهددة، إضافة إلى 250 ألف طفل دون خمس سنوات يعانون نقص الغذاء، وأكثر من 1.2 مليون طفل دون 18 عاما يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

ماذا ستفعل الأمم المتحدة بعد إعلان المجاعة؟

لفت البرش إلى أن 107 آلاف امرأة حامل ومرضع يعانين المجاعة، وأن 500 رضيع يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا بسبب سوء التغذية.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال 430 صنفا من الأغذية الأساسية والأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بسوء التغذية، مؤكدا أن العالم انتظر حتى وفاة 272 شخصا بينهم 112 طفلا قبل أن تعلن الأمم المتحدة المجاعة رسميا.

وختم البرش تصريحه بسؤال مباشر إلى المجتمع الدولي “ماذا ستفعل الأمم المتحدة بعد إعلان المجاعة؟ هل ستقف عند حدود التصنيف والتقارير، أم ستتحرك بخطوات عملية عاجلة كما يحدث في كل دول العالم عند إعلان المجاعة؟ ما يواجهه العالم اليوم هو اختبار لإنسانيته وحضارته”.