مقرر أممي يوجه دعوة عاجلة للدول العربية (فيديو)

أوصى المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية والتجويع المنهجي في غزة، مؤكدا أن ما ترتكبه إسرائيل يعد “أكبر عمل وحشي ضد القانون الدولي”.

وقال فخري للجزيرة مباشر إن الحكومات العربية والدولية مطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل فورا، لضمان إيقاف ممارسات التجويع التي تستهدف الشعب الفلسطيني، محذرا من أن استمرار الحصار الكامل على غزة منذ 87 يوما يعتبر استخداما متعمدا لسلاح التجويع في الحرب.

وأوضح المقرر الأممي أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تمتلك السلطة لإرسال قوة سلام لمرافقة القوافل الإنسانية، ووقف المجاعة، مشددا على أن التجويع نفسه يعد جريمة حرب وجزءا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أمام العالم.

وقال فخري إن المجتمع الدولي، رغم اعترافه بمأساة غزة، لم يتحرك بشكل كاف، معتبرا أن الضغط الشعبي العالمي هو السبيل لإنقاذ الفلسطينيين.

وأضاف “هناك مئات الأطفال يموتون يوميا بسبب سوء التغذية، والضرر طويل الأمد على النمو الجسدي والعقلي والاجتماعي سيستمر لأجيال”.

وحذر المقرر الأممي من أن استمرار الحصار والإبادة الجماعية سيؤديان إلى تدهور دائم في حياة الفلسطينيين في غزة، داعيا الحكومات إلى ضمان وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية فورا، مؤكدا أن أي تقاعس في التحرك سيزيد من شرعية الانتهاكات الإسرائيلية ويعرض الحكومات لفقدان مصداقيتها أمام شعوبها.

وتابع فخري “إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح على مدار سنوات طويلة، وقد كشفت عن ضعفها الأخلاقي والسياسي في حملتها ضد المدنيين الفلسطينيين”، مشددا على ضرورة تحرك الشعوب حول العالم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف الجرائم الإنسانية المستمرة في غزة.