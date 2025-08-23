ناسا تلتقط صورة مذهلة لـ”يد كونية عملاقة” تمتد عبر 150 سنة ضوئية (شاهد)

كشف مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا، عن صورة جديدة تجمع بين بيانات الأشعة السينية والراديوية والبصرية، تُظهر نجما نابضا وسديمه المحيط الذي يشبه يدا بشرية ممتدة نحو الفضاء.

النجم النابض (B1509-58)، الذي يبلغ قطره نحو 12 ميلاً فقط ويدور بسرعة تصل إلى 7 دورات في الثانية، هو المسؤول عن تكوين السديم المعقد المعروف باسم (MSH 15-52)، والذي يمتد على أكثر من 150 سنة ضوئية.

وتشير البيانات الراديوية من مصفوفة التلسكوب الأسترالي المدمج (ATCA) إلى خيوط معقدة متراصة تتبع اتجاهات المجال المغناطيسي للسديم، بينما تُظهر البيانات البصرية الغاز المتبقي من المستعر الأعظم (RCW 89) الذي أنتج النجم النابض.

تسرب جسيمات عالية الطاقة

وتوضح مقارنة بيانات الراديو والأشعة السينية أن بعض الملامح البارزة في الأشعة السينية، بما في ذلك النفث السفلي وأجزاء من “الأصابع” العليا، لا تظهر في الموجات الراديوية، ما يشير إلى تسرب جسيمات عالية الطاقة على طول خطوط المجال المغناطيسي.

كما أن بنية (RCW 89) تبدو غير تقليدية، مع انبعاثات راديوية متناثرة تمتد أبعد من الأشعة السينية، ما يوحي بتصادمها مع سحابة كثيفة من غاز الهيدروجين.

يذكر أن هذه الدراسة، التي قادها شو مينغ زانغ من جامعة هونغ كونغ ونُشرت في مجلة (The Astrophysical Journal)، تسلط الضوء على الخصائص الفريدة لهذه الأجرام السماوية، وتفتح الباب أمام فهم أفضل للتفاعلات المعقدة بين رياح النجوم النابضة وبقايا المستعر الأعظم.