أدوية للسكري وإنقاص الوزن ربما تحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

في تطور علمي مثير، سلطت دراسة أمريكية جديدة الضوء على أدوية (جي.إل.بي-1) الشهيرة، التي تستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني وإنقاص الوزن، كاشفة عن نتائج متباينة بين كونها وسيلة لتقليل بعض مخاطر الإصابة بالسرطان، وبين احتمال ارتباطها بزيادة طفيفة في بعض الأنواع الأخرى.

الباحثون أجروا مراجعة دقيقة استمرت عشر سنوات شملت أكثر من 86 ألف شخص، نصفهم تقريبا من مستخدمي هذه الأدوية مثل فيكتوزا وأوزيمبيك وويجوفي من شركة نوفو نورديسك، ومونجارو وزيباوند من شركة إيلي ليلي. وكانت جميع الحالات المشاركة عرضة أصلا لخطر الإصابة بسرطانات مرتبطة بالسمنة.

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان

النتائج أظهرت أنه، في المتوسط، يتم تشخيص 13.6 حالة سرطان من بين كل 1000 شخص ممن يتناولون هذه الأدوية سنويا، مقابل 16.6 حالة بين غير المستخدمين.

وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل الفردية، تبين أن خطر الإصابة بالسرطان انخفض بنسبة 17% لدى مستخدمي (جي.إل.بي-1).

الأثر بدا أوضح مع بعض الأنواع، إذ ارتبطت هذه الأدوية بانخفاض خطر الإصابة بـسرطان بطانة الرحم بنسبة 25%، وسرطان المبيض بنسبة 47%، والأورام السحائية بنسبة 31%.

غير أن الصورة لم تكن وردية بالكامل؛ فقد سجلت الدراسة زيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الكلى لدى بعض المتطوعين، رغم أن الباحثين شددوا على أن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية وقد تكون مجرد مصادفة.

العلاقة بين الأدوية ومخاطر السرطان

لكن المثير للجدل أن الدراسة، التي نشرت في دورية جاما أونكولوجي، لم تستطع حسم ما إذا كانت هذه النتائج تعود إلى تأثير الدواء نفسه أم إلى فقدان الوزن المصاحب لاستخدامه. وبالتالي، تبقى الأسئلة مفتوحة حول العلاقة السببية بين الأدوية ومخاطر السرطان.

تقليل السرطانات المرتبطة بالسمنة

ويقول الباحثون إن هذه النتائج لا يمكن تجاهلها في ظل أن أكثر من 137 مليون أمريكي يتناولون حاليا أدوية (جي.إل.بي-1). وأي تغيرات طفيفة في مخاطر السرطان قد تعني انعكاسات ضخمة على الصحة العامة.

ورغم أن الاكتشاف يفتح باب الأمل في تقليل بعض السرطانات المرتبطة بالسمنة، إلا أنه في الوقت نفسه يثير الحاجة إلى مزيد من الأبحاث طويلة الأمد لفهم العلاقة بشكل أعمق، وحسم الجدل بين فوائد هذه العلاجات ومخاطرها المحتملة.