هل تشعر بالنعاس والتعب خلال النهار؟ هذه الأطعمة قد تكون السبب

كشفت دراسات حديثة أن أنواع معينة من الأطعمة قد تسبب الشعور الدائم بالتعب، علاوة على أسباب أخرى معروفة مثل قلة النوم والضغوط.

وتضح نتائج هذه الدراسة، التي ذكرتها صحيفة (تايمز أوف إنديا)، أنه يمكن التغلب على الشعور بالنعاس أثناء النهار عن طريق تغيير نمط التغذية، والتخلص من الأطعمة التي تساهم في هذه الحالة من التعب والإرهاق التي يعاني منها كثيرون.

مستويات عالية من التيرامين

ولاحظ الباحثون أن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من التيرامين، وهو مركب يؤثر على ضغط الدم والناقلات العصبية، ترتبط بمعاناة البعض من التعب والنعاس خلال النهار.

من بين هذه الأطعمة اللحوم المصنعة والمعالجة بهرمونات النمو، وليس اللحوم الطبيعية، والأطعمة المملحة، مثل الأسماك المملحة التي ترتفع فيها نسبة الصوديوم وترفع ضغط الدم، والفواكه المجففة، التي ترتفع فيها نسبة التيرامين مقارنة بالفواكه الطبيعية، وأواع معينة من الزبد.

كما أوضحت الدراسات أن العوامل الوراثية لها دور في الشعور بالنعاس والتعب خلال النهار، علاوة على قلة الحركة التي تساهم بدورها في هذا الشعور.

ارتفاع مستوى الجلوكوز

وأشارت دراسة أخرى، لفتت إليها شبكة (إيه بي إس) الأمريكية إلى أن الشعور بانخفاض مستوى الطاقة بعد تناول وجبة قد يرجع إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم.

ويرتفع مستوى الجلوكوز في الدم لعدة أسباب، منها تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات، علاوة على تناول أنواع معينة من الأدوية والضغوط وقلة النوم.

والجلوكوز هو نوع من السكر يتم الحصول عليه بتناول الطعام، خاصة الكربوهيدرات، التي تتحول بعد تناولها إلى جولكوز، ولذلك يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي بعد تناول الطعام.

غير أنه إذا احتوت الوجبة على الكثير من السكر والكربوهيدرات، مثل الخبز الأبيض والمعجنات والعصائر المحلاة بالسكر والحلويات والمشروبات الغازية، فقد يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ثم ينخفض بعدها.

وخلال فترة انخفاض السكر في الدم قد يشعر الفرد بالخمول والتعب والجوع، وقد يكون عصبيا بسبب نقص مستوى السكر.

ولمواجهة هذا الشعور بالخمول والتعب خلال النهار ينصح الخبراء بما يلي:

تناول وجبات متوازنة تشمل الكربوهيدرات والبروتين والألياف أو الدهون الصحية لإبطاء عملية الهضم.

تناول كميات محدودة من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات، مثل الموز والعنب، حتى لا تسبب ارتفاعا سريعا بمستوى السكر في الدم.

الاعتماد على مصادر الكربوهيدرات التي يتم هضمها بشكل بطيء مثل الحبوب الكاملة، علاوة على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات.

المشي بعد تناول الطعام لمساعدة الجسم على التعامل مع الجلوكوز.

باختصار، ينصح خبراء الغذية أنه إذا كان الخبز الأبيض والمعجنات والمشروبات السكرية تُسبب لك النعاس والخمول، فعليك أن تتحول عنها إلى أطعمة أخرى، مثل دقيق الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والخضراوات والفوكه والبيض واللحوم غير المصنعة، لكي تكون أكثر نشاطا خلال اليوم.