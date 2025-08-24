“أولى خطوات” طفلة جزائرية وسط تصفيق الأطباء بعد رحلة علاج ناجحة في مصر (شاهد)
ممر شرفي واحتفال مؤثر
بفستان أبيض وابتسامة ملائكية بدأت الطفلة الجزائرية ماريا، أولى “خطوات” الانطلاق لعالم الطفولة الحقيقي بعدما ظلت حبيسة لسنوات تعاني من فقدان شبه كامل للحركة بسبب الشلل الدماغي وضمور المخيخ.
رحلة الأمل من الجزائر إلى مصر
قررت والدتها خوض رحلة علاجية خارج البلاد، على أمل أن ترى طفلتها تمشي على قدميها.
في القاهرة، تولى فريق طبي متخصص مهمة إعادة الحياة إلى قدمي ماريا من خلال برنامج علاجي مكثف.
ماريا تمشي للمرة الأولى.. أطباء مصريون يحتفلون بشفاء طفلة جزائرية مصابة بشلل دماغي بعد رحلة علاجية مكثفة في القاهرة#الجزيرة_مباشر #مصر #الجزائر pic.twitter.com/hEMEIt91N4
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2025
وداع مؤثر وخطوات خالدة
المشهد الذي أسر القلوب كان لحظة وداع ماريا للفريق الطبي. في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ظهرت الطفلة الصغيرة وهي تمشي بثقة وسط ممر شرفي من الأطباء والممرضين الذين كانوا يصفقون لها بحرارة، وكأنهم يحتفلون معجزة خرجت من تحت أيديهم.