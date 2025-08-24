داني أيالون: طبيعي أن نفعل بغزة ما فعلته أمريكا في الفلوجة والموصل (شاهد)

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون إن العمليات العسكرية الأمريكية في الموصل والفلوجة في العراق أسفرت عن مقتل نسبة كبيرة من المدنيين، وهذه “ويلات الحرب عندما تتم في مناطق بها الكثير من المدنيين”.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن “من يتحمل المسؤولية عن هؤلاء الضحايا في الموصل والفلوجة هو تنظيمي الدولة والقاعدة، كذلك (حركة المقاومة الإسلامية) حماس مسؤولة عن الضحايا في غزة“.

الدعم الأمريكي الكامل

وردا على سؤال حول الانتقادات المتصاعدة في أوروبا لما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة، واستقالة وزير خارجية هولندا وآخرين لعدم اتخاذ إجاراءت ضد إسرائيل، قال أيالون إن هذه الانتقادات “لن تسفر عن شيء لأن إسرائيل حليف مهم لأوروبا والولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم إسرائيل بشكل كامل”.

وتابع قائلا “يمكننا أن نستمر رغم أي انتقادات قادمة من أوروبا”، مشيرًا إلى أنه بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي لا يمكن فرض عقوبات على دولة بعينها إلا بموافقة كافة الأعضاء، “وهذا يعني أنه طالما هناك دول أوروبية تدعم إسرائيل فلن تتعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي”، على حد قوله.

وطالب أيالون بالضغط على حماس، وليس إسرائيل، “حتى تخرج من قطاع غزة وتسلم سلاحها”، مضيفًا أنه “لا توجد إبادة جماعية في غزة، بل من كان يريد ارتكاب إبادة ضد اليهود هم حماس”، بحسب زعمه.

“لاتوجد مجاعة في غزة”

ورفض إيالون ما أكدته الأمم المتحدة من وجود مجاعة في قطاع غزة، مضيفا “هناك مجاعة في الصومال وفي السودان ، وليس في غزة”، مضيفا أن “الأمم المتحدة مخطئة” بهذا الأمر، وأن “حماس تقوم بتصوير أطفال مرضى لتزعم أن هناك تجويعا في غزة”.

وكانت منظمات الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، حذرت في بيان مشترك الجمعة، من أن انتشار المجاعة في قطاع غزة يجعل أكثر من نصف مليون شخص يعانون من ظروف “كارثية” تهدد حياتهم.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أكثر من 62 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 157 ألف جريج، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ومجاعة واسعة وفق المؤسسات الدولية.