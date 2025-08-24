الأخبار

“إسأل الذكاء الاصطناعي” أحدث ميزات واتساب الجديدة

واتس آب يتيح ميزات جديدة كل فترة
واتس آب يتيح ميزات جديدة كل فترة (غيتي)
24/8/2025

أعلن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، المملوك لشركة (ميتا) اختبار ميزة جديدة ضمنية في استخدامات التطبيق باسم “اسأل ميتا الذكاء الاصطناعي”.

وحسب ما قال التطبيق فالميزة الجديدة متاحة لمستخدمي نظام أندرويد ضمن أحدث نسخة تجريبية.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

ووفقاً لموقع (وا بيتا إنفو)المتخصص في أخبار تحديثات واتساب، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين بدء محادثة فورية مع روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي حول الرسالة المحددة.

ونشر الموقع في تغريدة على منصة إكس “الميزة الجديدة متاحة لبعض المستخدمين على سبيل التجربة”.

وتتيح الخدمة الجديدة الحصول على تفاصيل إضافية أو التحقق من محتوى الرسائل.

كما تظهر الميزة الجديدة مباشرة ضمن قائمة خيارات التفاعل مع الرسائل ما يسمح بفتح محادثة مع روبوت الدردشة بسرعة وسهولة، مع إمكانية طرح أسئلة أو طلب توضيحات مرتبطة بالرسالة.

وأشارت واتساب إلى أن هذه الخاصية ستُطرح تدريجياً لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: مواقع التواصل + وكالة الأنباء القطرية

إعلان