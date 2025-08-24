“إسأل الذكاء الاصطناعي” أحدث ميزات واتساب الجديدة

أعلن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، المملوك لشركة (ميتا) اختبار ميزة جديدة ضمنية في استخدامات التطبيق باسم “اسأل ميتا الذكاء الاصطناعي”.

وحسب ما قال التطبيق فالميزة الجديدة متاحة لمستخدمي نظام أندرويد ضمن أحدث نسخة تجريبية.

ووفقاً لموقع (وا بيتا إنفو)المتخصص في أخبار تحديثات واتساب، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين بدء محادثة فورية مع روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي حول الرسالة المحددة.

📝 WhatsApp beta for Android 2.25.23.24: what's new? WhatsApp is rolling out a feature that adds a Meta AI shortcut to the message options, and it's available to some beta testers!

Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/rU4xmmG0FY pic.twitter.com/aIDS0agw6t — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2025

ونشر الموقع في تغريدة على منصة إكس “الميزة الجديدة متاحة لبعض المستخدمين على سبيل التجربة”.

وتتيح الخدمة الجديدة الحصول على تفاصيل إضافية أو التحقق من محتوى الرسائل.

كما تظهر الميزة الجديدة مباشرة ضمن قائمة خيارات التفاعل مع الرسائل ما يسمح بفتح محادثة مع روبوت الدردشة بسرعة وسهولة، مع إمكانية طرح أسئلة أو طلب توضيحات مرتبطة بالرسالة.

وأشارت واتساب إلى أن هذه الخاصية ستُطرح تدريجياً لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.