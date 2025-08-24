“إلقاء غازات جديدة على السكان”.. تفاصيل صادمة يكشفها مدير الإغاثة الطبية في غزة (شاهد)

كشف مدير الإغاثة الطبية بغزة الدكتور محمد أبو عفش عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المرضى بالصدر والرئة، بسبب عمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال خاصة في منطقتي حي الزيتون وجباليا شمالي القطاع.

وأشار إلى انتشار روائح لأنواع جديدة من الغازات التي يلقيها الاحتلال على السكان، إذ إن هناك أكثر من 490 ألف حالة داخل غزة تعاني من أمراض في الجهاز التنفسي.

وقال في لقاء على الجزيرة مباشر “هذه السموم التي تلقى على قطاع غزة أدت إلى مئات الإصابات بأمراض الصدر والرئة، مع تلوث في الجو بشكل كبير وتكدس أطنان القمامة، إلى جانب النقص الشديد في المياه، حيث أن بعض المناطق مقطوعة عنها والمئات من الحالات تعاني من الاسهال وتعجز المستشفى عن استقبال كل الحالات بسبب نقص الأدوية”.

ارتفاع حالات سوء التغذية

وشدد أبو عفش على أن القطاع يشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بسوء التغذية ووصل بعضها إلى درجات خطرة.

وقال “الوضع الصحي يزداد سوءا يوما بعد يوم، هناك معاناة كبير بين المواطنين، مئات المرضى الذين يرتادون المستشفيات ولا يجدون العلاج خاصة مرضى السكر والضغط”.

ولفت الطبيب إلى أنه منذ أكثر من ستة أشهر يعجز الأطباء عن الاهتمام بشكل جيد بالمرضى، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية التي يحتاجها الناس، رغم أن الإغاثة الطبية لديها عشرات القاطرات في مصر والأردن ورام الله لكن الاحتلال لا يسمح بدخول الأدوية.

معلومات مغلوطة حول الوضع الغذائي

وفيما يخص المجاعة، استنكر المسؤول ما يروجه الإعلام من معلومات مغلوطة حول الوضع الصحي والغذائي داخل غزة، موضحا “ربما يكون هناك بعض التحسن البسيط لكن هناك حالات هائلة تعاني من سوء التغذية وحالات وصلت إلى الدرجة المتوسطة والحادة من سوء التغذية خاصة بين الأطفال”.

ولفت أبو عفش إلى أن ما يتداول عن إدخال مساعدات إلى قطاع غزة “معلومات غير مكتملة”، إذ إنها تُسرق من قبل اللصوص الموزعون على منطقتي زيكيم والجنوبية، وما يدخل إلى غزة قليل جدا عبر التجار وبأسعار مرتفعة للغاية، يعجز المواطن عن شرائها.

وأشار إلى اكتظاظ المراكز الصحية والمستشفيات بالأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم والهزلان، بسبب المجاعة التي يفرضها الاحتلال.

انتشار أمراض جلدية

ونوّه المسؤول إلى أن القطاع الطبي في غزة يعاني من نقص شديد في الأدوية، خاصة مع الأطفال والنساء الحوامل، حيث إن كمية الدواء التي دخلت لا تكفي لكل العدد الكبير، إلى جانب شبه انعدام لأدوية الجلدية بعد تفشي الأمراض بين الأطفال خاصة في فصل الصيف.

ولفت إلى أن مئات الأطفال يعاونون من أمراض جلدية بسبب قلة النظافة وانتشار الأمراض، وقال “الاعداد تتزايد والحالات تسوء بسبب عدم قدرة المستشفيات على تقديم العلاج خاصة لمن يعانون من الالتهاب والأمراض الجلدية”.

ومنذ أكثر من 12 يوما يفض لاحتلال الإسرائيلي إدخال أي مساعدات طبية إلى القطاع، ما قد يهدد بارتفاع حالات الوفيات في صفوف المرضى وفق مدير الإغاثة الطبية.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل واحد، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 289 شهيدا، من بينهم 115 طفلا.