البرش: غزة أصبحت أرضا خصبة للفيروسات.. والمجاعة تتوسع (فيديو)

حذر المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، من أن القطاع أصبح أرضا خصبة لانتقال الفيروسات والأمراض، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في القطاع وصل إلى واقع مأساوي بسبب استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكد البرش، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن تلوث المياه تجاوز الحد المسموح به عالميا بـ28 ضعفا، مما يفاقم خطر انتشار الأمراض المعدية ويشكل تهديدا صحيا كبيرا للسكان.

وأضاف أن البروتوكول العلاجي لسوء التغذية غير متوفر بسبب نقص الأدوية الأساسية، مما يزيد معاناة الأطفال والنساء والمسنين.

قتل العاملين في المستشفيات

وتطرق البرش إلى ما وصفه بـ”جرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية”، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقتل وتستهدف العاملين في المستشفيات وتقتحمها، مؤكدا أن هذا يشكل جرائم حرب مكتملة الأركان.

وأضاف أن الاحتلال حاول تشويه الحالات التي تم علاجها خارج القطاع وتزوير تقاريرها الطبية، ونفى ارتكاب أي جرائم في غزة، قائلا “لا يرى ولا يعترف بأحد”.

المجاعة تتوسع

ودعا البرش المجتمع الدولي إلى استجابة إنسانية واسعة النطاق والضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار، محذرا من أن المجاعة تتوسع بسرعة وأن عدد القتلى بسبب المجاعة بلغ 289 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأشار مدير الصحة إلى أن المستشفيات في القطاع تستعد لكارثة جديدة مع تصعيد الاحتلال باستخدام الروبوتات المفجرة لنسف المربعات السكنية، مما أدى إلى تطاير الأجساد، في حين يشدد الاحتلال الخناق على غزة ويعقد العمل الإنساني.

وأكد البرش أن الوضع الحالي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة في القطاع، محذرا من أن استمرار العدوان سيزيد من معاناة السكان ويهدد حياة آلاف المدنيين الأبرياء.