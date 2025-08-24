البرهان: لا عودة للمتمردين.. ومالك عقار يعلن اقتراب نهاية الحرب (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن قوات الدعم السريع “لن تقوم لها قائمة في السودان“، مشددا على أن الشعب لن يتسامح مع أي جماعات متمردة بعد اليوم.

وجاءت تصريحاته خلال مجلس عزاء لأحد جنود الجيش السوداني، حيث حمّل من وصفهم بـ”المتمردين” مسؤولية دمار البلاد، محذرا من أنهم سيواصلون التخريب إذا عادوا مجددا.

“الحرب وصلت مرحلتها النهائية”

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، إن السودان وصل إلى “المرحلة النهائية من الحرب” التي شكّلت هزة نفسية واجتماعية عميقة للسودانيين.

وأكد أن آثار النزاع لا تقتصر على الدمار المادي بل تمتد لسنوات طويلة على الصعيد النفسي والاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تغيير السلوكيات والسياسات وإعادة بناء المجتمع على أسس جديدة.

وأشار عقار، في كلمة له، اليوم الأحد، بأم درمان، إلى أن الحرب يجب أن تكون دافعا لإحداث تغيير جذري في حياة السودانيين، بدءا من إعادة بناء المصانع والمؤسسات التعليمية، وصولا إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

“السودان قادر على النهوض”

كما شدد على أهمية المصالحات الوطنية وتجاوز الماضي، معتبرا أن السودان قادر على النهوض مجددا إذا وُظفت طاقات الشعب وإمكاناته في الاتجاه الصحيح.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.