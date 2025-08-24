السيول تضرب اليمن.. ارتفاع حصيلة الضحايا ودمار كبير في البنية التحتية (شاهد)

تسببت أمطار غزيرة وسيول جارفة تعد الأضخم منذ عقود في اليمن بكارثة إنسانية جديدة، أودت بحياة ما لا يقل عن 9 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأدت إلى تدمير واسع في البنية التحتية.

مصرع طفل ووالده

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية اليمنية، تم الكشف عن تفاصيل الحصيلة المأساوية، مشيرة إلى وقوع عدة حالات وفاة غرقا في محافظات متفرقة خلال الأيام الماضية.

كان من بين الضحايا طفل صغير لقي حتفه غرقا في حفرة خلفتها السيول بمحافظة شبوة، بينما توفي والده أثناء محاولته إنقاذه.

كما فارقت شابة الحياة في تعز بعد سقوطها في سد مياه، وغرق طفل آخر في الحديدة بعد سقوطه في حفرة امتلأت بمياه الأمطار.

خسائر جسيمة

وإلى جانب الخسائر البشرية المأساوية، كشفت وسائل إعلام محلية أن السيول تسببت في أضرار جسيمة أدت إلى شل الحياة اليومية في المناطق المتضررة. ففي عدن، غمرت المياه الشوارع الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى توقف تام للحركة المرورية.

كما اجتاحت السيول محافظة لحج، حيث دمرت جسر العند الحيوي الذي يربط بين عدن وصنعاء، مما أوقف حركة المرور بالكامل. أما في العاصمة صنعاء، فقد أدى انهيار منزلين في المدينة القديمة إلى تشريد أربع أسر، في حادث يسلط الضوء على هشاشة المباني في ظل الأوضاع الراهنة.

تحذير من هيئة الأرصاد

تأتي هذه الكارثة في وقت حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تأثير المنخفض الجوي، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

وتؤكد التقارير الرسمية أن السبب الرئيسي للوفيات يعود إلى الإهمال وعدم الحذر من مخاطر السباحة والاقتراب من تجمعات المياه.