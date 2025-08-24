القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الأركان وجّه رسالة تحذير لنتنياهو بشأن مصير الأسرى

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وجه رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا فيها إلى قبول صفقة الأسرى المتاحة حاليا، محذرا من أن احتلال مدينة غزة قد يشكل خطرا كبيرا على حياة الأسرى.

وجاء في رسالة زامير “هناك صفقة على الطاولة. الجيش الإسرائيلي أتاح الشروط لإنجاز صفقة الأسرى. هناك خطر كبير على حياة الأسرى إذا جرى احتلال مدينة غزة”.

أخطار الاقتحام

وأوضح زامير أن الجيش قادر على تنفيذ عملية برية واسعة واحتلال مدينة غزة، لكنه شدد على أن الاقتحام قد يدفع مسلحي حماس إلى قتل الأسرى أو الانتحار معهم في حال شعروا بأن القوات الإسرائيلية تقترب منهم، وفقا لزعمه.

وتأتي رسالة زامير في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قصف مدينة غزة لاحتلالها، كما صدرت عشرات آلاف أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، في حين يواصل الجيش عملياته العسكرية في القطاع.

خطط القضاء على حماس

وأعلن جيش الاحتلال أمس عن مقتل النقيب أوري غرليتز (20 عاما) من كتيبة شمشون بلواء كفير، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية في خان يونس. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب إلى 899 جنديا، بينهم 455 سقطوا في معارك قطاع غزة و50 في جبهة جنوب لبنان.

بالتوازي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس موافقته على خطط القضاء على حماس باستخدام نيران كثيفة، وإجلاء السكان، وتنفيذ مناورات برية.

وقال في تصريحات عقب اجتماع خاص بقيادة الجنوب مع نتنياهو “قريبا ستفتح أبواب الجحيم على رؤوس قادة حماس حتى يوافقوا على شروط إسرائيل، وفي مقدمتها تحرير جميع الأسرى وتفكيك أسلحتهم. وإذا لم يوافقوا، فستصبح غزة مثل رفح وبيت حانون”، على حد قوله.