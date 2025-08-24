بسبب غزة.. مناوشات بين شباب ألمان ويهود في معسكر صيفي واتهامات بمعاداة السامية

وجهت السلطات الألمانية السبت اتهامات بمعاداة السامية لعدد من المشاركين في مخيم احتجاجي يساري بمدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بعد مناوشات بينهم وبين متظاهرين يهود بشأن حرب غزة.

وأكدت الشرطة أن 3 من أفراد الجالية اليهودية تعرضوا للرشق بقنابل الطلاء في أحد متنزهات فرانكفورت.

وجاء في بيان الشرطة “في البداية، وقع خلاف لفظي بين المشاركين في التجمع ومجموعة أخرى لم تكن تشارك فيه، وكان مرتبطا بالصراع الحالي في الشرق الأوسط”.

ومع تصاعد الخلاف، قام أعضاء من معسكر الاحتجاج المسمى “معسكر تغيير النظام” بإطلاق أنابيب طلاء “في اتجاه المجموعة الأخرى من الأشخاص”.

وحركت شرطة فرانكفورت دعاوى جنائية وبدأت تحقيقا في واقعة إتلاف الممتلكات، كما أعلنت تعزيز وجودها الأمني في محيط المخيم .

وكان المعسكر قد أثار توترات في وقت سابق، بعدما علق معارضون صورا لرهائن إسرائيليين احتجزتهم حماس على أسوار المتنزه ليزيلها المشاركون في المخيم مما أدى لتوتر بين الجانبين.