تعاطفا مع غزة.. فرق غنائية تقاطع مهرجانا موسيقيا في بريطانيا وتجبر إدارته على الاعتذار

انسحبت مجموعة من الفرق الموسيقية السبت من مهرجان (فيكتوريوس) الموسيقي البريطاني قبل ساعات من موعد أداء عروضها بعدما قطع منظموا المهرجان عرض فرقة الموسيقى الشعبية الأيرلندية “ذا ماري والوبرز” بسبب رفع العلم الفلسطيني.

وأعلنت فرق “ذا لاست دينر بارتي”، و”كليفوردز”، و”ذا أكاديميك” أنها لن تقدم عروضها ضمن المهرجان الذي تستضيفه مدينة بورتسموث.

ومن جانبهم أصدر منظمو المهرجان اعتذارا للفرقة وتعهدوا بتقديم “تبرع كبير لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وأشاروا إلى أنهم قرروا قطع عرض فرقة “ذا ماري والوبرز” الجمعة بسبب استخدامها هتافا “تمييزيا”.

وفي بيان نشرته على صفحتها على إنستجرام، قالت فرقة الروك “ذا لاست دينر بارتي” إنها ستقاطع المهرجان.

وجاء في البيان: “نحن غاضبون من القرار الذي اتخذ لإسكات فرقة “ذا ماري والوبرز” أمس في مهرجان فيكتوريوس ونحن كفريق، لا يمكن أن نؤيد الرقابة السياسية، ولذلك سنقاطع المهرجان اليوم”.

وتابع البيان: “بينما يجبر سكان غزة عمدا على الوقوع في براثن مجاعة كارثية بعد عامين من تصاعد العنف، من الضروري والواضح أن يستخدم الفنانون منصاتهم للفت الانتباه إلى هذه القضية ورؤية محاولة لتحويل الانتباه بعيدا عن الإبادة الجماعية من أجل الحفاظ على صورة غير سياسية أمر مخيب للآمال للغاية”.

وبعد عرض فرقة “ذا ماري والوبرز”، قال متحدث باسم مهرجان فيكتوريوس “تحدثنا مع الفنانين قبل الأداء بشأن سياسة المهرجان القائمة منذ فترة طويلة بعدم السماح بأي نوع من الأعلام في الحدث، ولكننا نحترم حقهم في التعبير عن آرائهم أثناء العرض”.

وتابع “على الرغم من عرض علم على المسرح بما يتعارض مع سياستنا، وتم إثارة هذا الأمر مع طاقم الفرقة، لم ينته العرض في هذه المرحلة، وكان قرار الفرقة هو إيقاف الأغنية”.

وردا على ذلك، زعمت فرقة “ذا ماري والوبرز” أن المهرجان أصدر “بيانا مضللا للصحافة يزعمون فيه أنهم قطعوا الصوت أثناء عرضنا بسبب هتاف تمييزي، وليس بسبب دعوة الفرقة لتحرير فلسطين“.

وقالوا “يظهر الفيديو الخاص بنا بوضوح أحد أعضاء طاقم فيكتوريوس وهو يصعد على المسرح، ويتدخل في عرضنا، ويزيل العلم من المسرح، ثم يتم قطع الصوت بعد هتاف ‘فلسطين حرة'”.

وأضافوا “يسمع نفس عضو الطاقم لاحقا في الفيديو وهو يقول ‘لن تعزفوا حتى تتم إزالة العلم'”.

وبعد بيانات المقاطعة أصدر منظمو المهرجان بيانا جديدا قالوا فيه لقد تم وضع “الفرقة وفريقنا في موقف صعب ما كان ينبغي أن يحدث أبدا ونود أن نعتذر بصدق لجميع المعنيين”.