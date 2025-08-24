فاجعة “شاطئ أبو تلات” تهز مصر.. مصرع 6 وإصابة آخرين في حادث غرق جماعي (فيديو)

ما زالت تفاصيل حادث الغرق الجماعي في شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي في الإسكندرية، أمس السبت، تشغل الشارع المصري، حيث أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، جميعهم أعضاء في رحلة طلابية.

بداية المأساة

وبحسب موقع “القاهرة 24” المحلي، كشف أحد العاملين بالشاطئ تفاصيل الحادث، قائلا إن مجموعة من الطلاب، وعددهم حوالي 147 طالبا وطالبة، كانوا في رحلة من إحدى مدن الصعيد.

ورغم تحذيرات فريق الشاطئ من خطورة نزول المياه، إلا أن إحدى الفتيات قررت السباحة.

وعندما تعرضت للغرق، هرع زملاؤها لإنقاذها، لكنهم لم يكونوا يجيدون السباحة، مما أدى إلى غرق جماعي. وقد أشار أحد العاملين إلى أن الأمواج كانت مرتفعة للغاية وقت الحادث.

تحذير مسبق

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كانت قد حذرت من النزول إلى مياه البحر، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح التي تضرب سواحل الإسكندرية منذ أيام. وقد تم رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، وهي إشارة واضحة للمصطافين بمنع السباحة.

حل المشكلة يتطلب تكاليف عالية

ومن جانبه أوضح محافظ الإسكندرية، في مداخلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، أن مشكلة الأمواج وسحب المياه في شواطئ الإسكندرية الغربية تتطلب حلولا هندسية مكلفة، مثل الحواجز البحرية، التي تحتاج إلى دراسات وتنفيذ على مستوى واسع.

وشدد على أهمية اتباع إرشادات السلامة، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى لزيادة أعداد فرق الإنقاذ وتكثيف التوعية للمصطافين.

وقد نعى محافظ الإسكندرية الضحايا، مؤكدا متابعته الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. كما أشار إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة.

إخلاء شواطئ غرب الإسكندرية

بدورها تحركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتعليمات من محافظ الإسكندرية لإخلاء شواطئ غرب الإسكندرية بالكامل، ومنع أي شخص من النزول إلى البحر، لضمان سلامة المصطافين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المصطافين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات، خاصة خلال الرحلات الجماعية، لتفادي وقوع مثل هذه الفواجع.