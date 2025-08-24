حادث طعن خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل.. والضحية في حالة حرجة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، حادث طعن أثناء مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين انطلقت من مركز مولينبيك بموافقة البلدية، للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية.

وأفادت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلزي فان دي كير، بأن شخصا نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما تم اعتقال المشتبه به، مؤكدة أن الظروف الدقيقة للحادث لم تُحدد بعد.

وذكر أحد المشاركين أن الضحية من غزة، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة بعد. وذكرت تقارير صحفية أن شخصا مجهولا، لا علاقة له بالفعالية، تسلل بين الحشد وهاجم المتظاهر، بينما أفادت مصادر أخرى أن المشتبه به شارك في المسيرة بالفعل.