حماس تشيد باستقالة وزراء هولنديين فشلوا في إقناع الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت استقالة 9 وزراء هولنديين بينهم وزير الخارجية موقفا “شجاعا وأخلاقيا”.

وكان كاسبر فيلدكامب وعدد من المسؤولين في الحكومة الهولندية قد استقالوا الجمعة بعد فشلهم في إقناع الائتلاف الحاكم بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل بسبب الحرب الجارية في غزة منذ عامين.

وجاء في البيان الذي نشر على منصات التواصل الاجتماعي “نشيد في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالموقف الشجاع والأخلاقي لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، واستقالته مع عددٍ من الوزراء، بعد رفض شركائه في الائتلاف الحكومي فرض عقوبات جديدة على كيان الاحتلال الصهيوني، على خلفية عدوانه المستمر على قطاع غزة ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.

وأضافت الحركة إن “هذا الموقف المبدئي من الوزراء الهولنديين المستقيلين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة، يجسّد القيم الإنسانية، ويؤكد الالتزام بأسس القانون الدولي، ويوجه رسالة قوية بضرورة التحرّك لوقف العدوان الفاشي ضد المدنيين الأبرياء”.

وبعد استقالة فيلدكامب جاءت موجة استقالات جماعية لبقية وزراء حزب العقد الاجتماعي الجديد، الذي ينتمي إليه وزير الخارجية، وهم 8 وزراء.

وبعد الجدل الذي شهدته هولندا أعلنت أحزاب أخرى مشاركة في الائتلاف الحاكم منها حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، وحركة المزارعين والمواطنين، أنها لم تتلق أي معلومات بخصوص اقتراح فيلدكامب فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي المعابر جميعها المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، إذ تسمح تل أبيب بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.