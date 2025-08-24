زامير: البحرية الإسرائيلية نفذت عمليات سرية في الشرق الأوسط لحماية الأمن القومي

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة الأولى من عملية “عربات غدعون”، مدعيا أن العمليات العسكرية الأخيرة ألحقت ضررا بالغا بحركة حماس، وساهمت في إنهاء التهديدات القادمة من الحدود.

وزعم زامير، في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، أن الجيش نجح في تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق سراح الأسرى بفضل الضغط العسكري، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ستواصل العمل على هذا المسار خلال المراحل المقبلة.

وأضاف أن إسرائيل تخوض حاليا ما وصفه بـ”حرب متعددة الأبعاد” تشمل العمليات البرية والجوية والبحرية، مشددا على أن التهديدات التي تواجهها إسرائيل لا تقتصر على غزة، بل تمتد إلى إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية، مما يفرض على الجيش التحرك خارج الحدود لإضعاف هذه التهديدات وإحباطها قبل أن تتفاقم.

وادعى زامير أن سلاح البحرية نفذ عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط اعتبرها ضرورية للأمن القومي الإسرائيلي، لافتا إلى خطط لتعزيز القدرات البحرية باعتبارها “ذراعا بعيدة المدى” للعمل في العمق الاستراتيجي.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات زامير جاءت بعد ساعات من شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها القصر الرئاسي ومحطات لتوليد الكهرباء.