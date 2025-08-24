زفة المولد النبوي في الخرطوم تعلو على صوت الحرب (فيديو)

بعد عامين من الحرب المؤلمة في السودان، شهدت العاصمة الخرطوم عودة الاحتفالات بزفة المولد النبوي الشريف في ساحة الخليفة بأم درمان، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بعودة طقوس يوم المولد النبوي تزامنا مع عودة الحياة إلى طبيعتها بالخرطوم.

وقال المهدي الشيخ أحمد -وهو شيخ طريقة صوفية- للجزيرة مباشر، إن خروج الناس للاحتفال بالمولد النبوي بكل بهجة بعد استقرار الخرطوم يبعث الطمأنينة في نفوس الناس.

وأشار الشيخ الصوفي محمد المصطفى محمد الماحي إلى أن الاحتفال هذا العام مختلف عن السابق.

وأضاف “الاحتفال بالمولد النبوي في الفترة الماضية لم ينقطع، بل كان الناس يحتفلون داخل المنازل بالحرب، لكن اليوم بعد انتهاء القتال في الخرطوم وخروج الدعم السريع منها عادت الحياة وعادت مظاهر الاحتفالات في ساحة الخليفة بأم درمان”.

أما المواطنة رقية الريح، فعبرت عن فرحتها بهذه المناسبة، بقولها: “إحساسنا مختلف وجميل بلمة الناس بعد عامين من الحرب وانعدام الأمان”.

في مايو/أيار 2025، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني عن استرجاع ولاية الخرطوم كلها من قبضة قوات الدعم السريع، ولكن لا تزال عدة مدن ومناطق في ولايات أخرى مثل كردفان ودارفور تعاني الحرب والاقتتال.

وتشهد ولايات سودانية، منذ إبريل/نيسان 2023، حربا دموية بين الجيش وقوات الدعم السريع أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا وأدت إلى أكبر موجة نزوح عالمية.