“سكاي ليرة”.. ابتكار لبناني يخطّ أول رحلة لسيارة كهربائية في السماء (فيديو)

أطلق المهندس اللبناني هشام حسامي أول سيارة كهربائية محلية الصنع في لبنان، قال إن يمكنها الطيران.

وحملت السيارة الجديدة اسم “سكاي ليرة”، وقال مصممها إنه يسعى من خلالها إلى تقديم حلول مبتكرة لأزمات النقل والطاقة التي يعاني منها البلد.

وقال حسامي للجزيرة مباشر، إن دافعه وراء المشروع كان الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، مضيفا “الوجع الاقتصادي هو اللي خلاني أصمم، نحن بحاجة لمشاريع صناعية تفتح فرص عمل وتنتج كهرباء وتنهض بالاقتصاد”.

8 محركات

وأوضح حسامي أن سيارة “سكاي ليرة” مزوّدة بـ8 محركات كهربائية، وأن نظامها مزود بآلية تعويض ذاتي في حال تعطل أحد المحركات، ما يضمن استمرار الطيران بأمان.

وتحتوي الطائرة على مظلة أمان (براشوت) يُفتح تلقائيًا عند الطوارئ لضمان الهبوط الآمن في حال تعطل أكثر من محرك.

وأشار حسامي إلى أن المشروع ممول من حسابه الشخصي دون دعم خارجي، وأضاف “أحب أن أنفذ أفكاري فورا دون تردد”.

أما على الصعيد القانوني، فكشف أن الإجراءات للحصول على التراخيص لا تزال جارية، لكنه أكد أن المشروع في مراحل متقدمة، معربا عن أمله في رؤية “سكاي ليرة” تحلق قريبًا في السماء، إذ يحتاج اختبارها في الطيران إلى تراخيص حكومية.

سعر تنافسي

عن تصوره لسعر السيارة، أوضح حسامي أن ثمنها سيتراوح بين 70 ألف و80 ألف دولار، حسب قوة المحرك وسعة البطارية، متوقعًا انخفاض السعر إلى ما بين 50 و60 ألف دولار عند بدء الإنتاج على نطاق واسع.

وأضاف أن خطته المستقبلية تشمل إنتاج نماذج مخصصة لنقل المرضى، لتسهيل وصولهم إلى المستشفيات في الحالات الطارئة.

وشدد حسامي على البُعد الوطني لمشروعه، قائلاً “هذا المشروع فرصة ذهبية لتحويل لبنان من بلد مستهلك إلى بلد مصدر للتكنولوجيا على مستوى العالم”.